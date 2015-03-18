Виктор Чудов вручил юбилейные медали хабаровским ветеранам войны

"Для меня огромная честь быть рядом с ветеранами — поколением победителей. Хорошо, что рядом с нами сегодня те, кто был в Берлине, и те, кто ковал победу на Дальнем Востоке над Квантунской армией. Вклад этих людей — неоценим. Хочется сказать им слова благодарности. Нужно, чтобы участники войны передавали свой опыт молодёжи, когда это особенно важно. Ведь сейчас, когда ростки нацизма начинают снова пробиваться, что мы видим сегодня на Украине и в других уголках мира, мы могли что-то противопоставить", — сказал Виктор Чудов.