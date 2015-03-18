Виктор Чудов вручил юбилейные медали хабаровским ветеранам войны

Posted 18 марта 2015, 11:35
Published 18 марта 2015, 11:35
Modified 14 декабря 2023, 16:09
Updated 14 декабря 2023, 16:09
Ветеранов Великой Отечественной войны чествовали сегодня, 18 марта, в дальневосточной столице. Вручение юбилейных медалей провёл председатель Законодательной Думы Хабаровского края Виктор Чудов, который поздравил тех семерых, кому здоровье позволило прийти на торжество.
Всего награды должны были получить 54 ветерана, однако на участие в церемонии по разным причинам заявились лишь 12 человек. К сожалению, прийти принять награды удалось не всем. В адрес главных виновников торжества со сцены сказали много тёплых слов и даже устроили небольшой, но очень трогательный концерт.
"Для меня огромная честь быть рядом с ветеранами — поколением победителей. Хорошо, что рядом с нами сегодня те, кто был в Берлине, и те, кто ковал победу на Дальнем Востоке над Квантунской армией. Вклад этих людей — неоценим. Хочется сказать им слова благодарности. Нужно, чтобы участники войны передавали свой опыт молодёжи, когда это особенно важно. Ведь сейчас, когда ростки нацизма начинают снова пробиваться, что мы видим сегодня на Украине и в других уголках мира, мы могли что-то противопоставить", — сказал Виктор Чудов.
Несмотря на то, что на церемонию пришли не все, награды найдут своих владельцев — их доставят ветеранам на дом. Впереди участников войны и трудового фронта ждёт множество приятных сюрпризов в преддверии Дня Победы.
Как ранее писало РИА "Восток-Медиа", многие из ветеранов уже получили юбилейные медали. Губернатор Хабаровского края уже проводил церемонии награждения в дальневосточной столице, в Комсомольске-на-Амуре и Николаевске-на-Амуре. Среди удостоенных — участники войны, труженики тыла и бывшие несовершеннолетние узники фашистских концлагерей.