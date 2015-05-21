В Приморье нашли виновную в самоубийстве арестанта СИЗО

По сообщению пресс-службы приморской прокуратуры, работница ФКУ СИЗО-4 ГУФСИН России по Приморскому краю не обеспечила постоянный контроль с использованием видеонаблюдения за поведением подозреваемого. Оператор пульта вовремя не увидела и не сообщила о действиях заключённого по подготовке к самоубийству. По этой же причине мужчине, решившему свести счёты с жизнью, не была вовремя оказана медицинская помощь. В соответствии с должностной инструкцией, сотрудница была обязана принять необходимые меры, чтобы обеспечить правопорядок и безопасность содержащихся в изоляторе лиц.