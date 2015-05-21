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Posted 21 мая 2015, 00:33

Published 21 мая 2015, 00:33

Modified 14 декабря 2023, 16:07

Updated 14 декабря 2023, 16:07

В Приморье нашли виновную в самоубийстве арестанта СИЗО

21 мая 2015, 00:33
Сюжет
Происшествие
В халатности обвиняют сотрудницу, ответственную за видеонаблюдение

В Приморском крае по материалам прокурорской проверки возбуждено уголовное дело в отношении сотрудницы СИЗО-4 Спасского района. В марте этого года в пенитенциарном учреждении произошло самоубийство следственно-арестованного. Причастной к гибели арестанта посчитали работницу, ответственную за видеонаблюдение. По версии специалистов, оператор пульта системы охранного телевидения отнеслась к исполнению обязанностей халатно.

По сообщению пресс-службы приморской прокуратуры, работница ФКУ СИЗО-4 ГУФСИН России по Приморскому краю не обеспечила постоянный контроль с использованием видеонаблюдения за поведением подозреваемого. Оператор пульта вовремя не увидела и не сообщила о действиях заключённого по подготовке к самоубийству. По этой же причине мужчине, решившему свести счёты с жизнью, не была вовремя оказана медицинская помощь. В соответствии с должностной инструкцией, сотрудница была обязана принять необходимые меры, чтобы обеспечить правопорядок и безопасность содержащихся в изоляторе лиц.

Учитывая материалы проверки прокуратуры Спасска-Дальнего, в отношении должностного лица изолятора возбуждено уголовное дело по статье "Халатность". Теперь работница исправительного учреждения может сама стать заключённой. Если вина сотрудницы будет доказана, ей грозит до 5 лет лишения свободы.

РИА «Восток-Медиа» ранее сообщало, что на прошедших выходных стало известно о ещё одном самоубийстве в СИЗО, на этот раз в СИЗО-1 Владивостока. Работники изолятора обнаружили, что на простыне повесился бывший начальник уссурийского СИЗО. Должностное лицо обвиняли в получении взятки в 12 тысяч рублей. Сейчас по факту происшествия в стенах казённого учреждения проводится доследственная проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение.

Также агентство писало, что в Приморье нашли виновную в побеге заключённого Владимира Беспалова. Принято решение о снятии с поста временно исполняющей обязанности командира отделения охраны и конвоирования подозреваемых и обвиняемых ОМВД России по Надеждинскому району Приморского края. За ненадлежащее исполнение обязанностей женщину обвиняют в халатности. Сотруднице грозит уголовное наказание.

Помимо происшествий в специализированных учреждениях Приморья проверяется информация о попытке массового суицида заключённых в селе Возжаевка Белогорского района Амурской области. По неофициальным данным, во вторник вены вскрыли себе 30 человек. В среду попытку самоубийства совершили ещё 70.

#Денис Объедкин#Новости#Происшествие
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