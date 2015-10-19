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Posted 19 октября 2015, 09:00

Published 19 октября 2015, 09:00

Modified 17 сентября 2022, 10:45

Updated 17 сентября 2022, 10:45

В Приморье в ДТП погибли 3-месячный ребёнок и взрослый пассажир

19 октября 2015, 09:00
Сюжет
Происшествие
За рулём находился отец девочки, не имевший прав

На трассе Владивосток – Хабаровск в Михайловском районе произошло ДТП, в котором погибли 3-месячная девочка и взрослый пассажир.

В Приморье сотрудники ГИБДД проводят проверку по факту ДТП, в котором погиб мужчина и 3-месячный младенец. Происшествие случилось на трассе в Михайловском районе.

Сообщение о смертельной аварии поступило в дежурную часть отдела МВД России по Михайловскому району 17 октября в 18:45. На 630-м километре автодороги Хабаровск - Владивосток автомобиль вылетел в кювет и перевернулся. На место происшествия выехали сотрудники ГИБДД и бригада врачей скорой медицинской помощи.

Сотрудники автоинспекции установили, что 28-летний житель села Черниговка двигался на автомобиле "Тойота-Карина" по автодороге Хабаровск - Владивосток в сторону села Осиновка. В машине находилось ещё трое пассажиров – жена водителя, трёхмесячная дочка и ещё один мужчина.

В какой-то момент водитель не справился с управлением, съехал в правый кювет, и автомобиль опрокинулся. В результате автоаварии девочка скончалась на месте происшествия, мужчина-пассажир от полученных травм скончался через 5 часов в реанимационном отделении, а жена водителя и он сам получили травмы и госпитализированы.

Полиция установила, что ребёнок перевозился без детского удерживающего устройства на руках у матери. При ударе девочка получила тяжёлые травмы, несовместимые с жизнью. Её отец, сидевший за рулём, прав не имеет, но ранее уже 9 раз привлекался к административной ответственности за управление транспортным средством без документов, а также в состоянии опьянения.

Сейчас инспекторы ДПС проводят проверку по факту аварии и устанавливают обстоятельства происшествия.

#Денис Объедкин#Новости#Происшествие
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