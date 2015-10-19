В Приморье в ДТП погибли 3-месячный ребёнок и взрослый пассажир

Полиция установила, что ребёнок перевозился без детского удерживающего устройства на руках у матери. При ударе девочка получила тяжёлые травмы, несовместимые с жизнью. Её отец, сидевший за рулём, прав не имеет, но ранее уже 9 раз привлекался к административной ответственности за управление транспортным средством без документов, а также в состоянии опьянения.