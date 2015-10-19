В Приморье в ДТП погибли 3-месячный ребёнок и взрослый пассажир

Posted 19 октября 2015, 09:00
Published 19 октября 2015, 09:00
Modified 17 сентября 2022, 10:45
Updated 17 сентября 2022, 10:45
На трассе Владивосток – Хабаровск в Михайловском районе произошло ДТП, в котором погибли 3-месячная девочка и взрослый пассажир.
В Приморье сотрудники ГИБДД проводят проверку по факту ДТП, в котором погиб мужчина и 3-месячный младенец. Происшествие случилось на трассе в Михайловском районе.
Сообщение о смертельной аварии поступило в дежурную часть отдела МВД России по Михайловскому району 17 октября в 18:45. На 630-м километре автодороги Хабаровск - Владивосток автомобиль вылетел в кювет и перевернулся. На место происшествия выехали сотрудники ГИБДД и бригада врачей скорой медицинской помощи.
Сотрудники автоинспекции установили, что 28-летний житель села Черниговка двигался на автомобиле "Тойота-Карина" по автодороге Хабаровск - Владивосток в сторону села Осиновка. В машине находилось ещё трое пассажиров – жена водителя, трёхмесячная дочка и ещё один мужчина.
В какой-то момент водитель не справился с управлением, съехал в правый кювет, и автомобиль опрокинулся. В результате автоаварии девочка скончалась на месте происшествия, мужчина-пассажир от полученных травм скончался через 5 часов в реанимационном отделении, а жена водителя и он сам получили травмы и госпитализированы.
Полиция установила, что ребёнок перевозился без детского удерживающего устройства на руках у матери. При ударе девочка получила тяжёлые травмы, несовместимые с жизнью. Её отец, сидевший за рулём, прав не имеет, но ранее уже 9 раз привлекался к административной ответственности за управление транспортным средством без документов, а также в состоянии опьянения.
Сейчас инспекторы ДПС проводят проверку по факту аварии и устанавливают обстоятельства происшествия.