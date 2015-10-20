Приморский писатель претендует на победу в литпремии "Ясная поляна"

Всего в литературной премии представлено четыре номинации, среди которых, помимо детской литературы, - «Современная классика», «XXI век», а также «Иностранная литература». Евгений Мамонтов вместе с произведением «Приключения Славки Щукина, или 33 рассказа про враньё», опубликованным в прошлом году в журнале «День и ночь», оказался в числе финалистов. Как сообщается на официальном сайте литературной премии «Ясная поляна», победитель в этой номинации получит полмиллиона рублей, а оставшиеся финалисты поделят между собой 300 тысяч. В номинации «Детство. Отрочество. Юность» представлено пять произведений.