Приморский писатель претендует на победу в литпремии "Ясная поляна"

Posted 20 октября 2015, 00:24
Published 20 октября 2015, 00:24
Modified 17 сентября 2022, 10:45
Updated 17 сентября 2022, 10:45
Известный в Приморье писатель Евгений Мамонтов претендует на получение литературной премии «Ясная поляна». Он попал в шорт-лист номинации «Детство. Отрочество. Юность» и может выиграть полмиллиона рублей. Победитель будет объявлен 28 октября в московской усадьбе Льва Толстого в Хамовниках.
Всего в литературной премии представлено четыре номинации, среди которых, помимо детской литературы, - «Современная классика», «XXI век», а также «Иностранная литература». Евгений Мамонтов вместе с произведением «Приключения Славки Щукина, или 33 рассказа про враньё», опубликованным в прошлом году в журнале «День и ночь», оказался в числе финалистов. Как сообщается на официальном сайте литературной премии «Ясная поляна», победитель в этой номинации получит полмиллиона рублей, а оставшиеся финалисты поделят между собой 300 тысяч. В номинации «Детство. Отрочество. Юность» представлено пять произведений.
Победители ежегодной литературной премии «Ясная поляна» будут объявлены 28 октября в московской усадьбе Льва Толстого в Хамовниках. Писатели борются не только за денежное вознаграждение, но и за поездку в Южную Корею. На сайте Bookmate, где опубликованы работы участников премии этого года, идёт народное голосование. Его победитель получит специальный приз — путешествие на двоих.
Евгений Мамонтов в Приморье достаточно известен. Он публикуется в журналах и альманахах «Дальний Восток», «День и ночь», «Октябрь», «Рубеж». Кроме того, он преподает русскую и зарубежную литературу в Дальневосточной государственной академии искусств. В 2004 году приморец получил премию имени Виктора Астафьева.