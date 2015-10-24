Плашкоут "Парамушир" мог утонуть в Тихом океане

Участники спасательной операции предполагали, что члены экипажа «Парамушира» могли каким-то чудом выжить в холодной воде в воздушных карманах под корпусом перевернувшегося судна. Однако на попытки спасателей простучать плавающий корпус снаружи никто не отозвался. После этого планировалось отбуксировать плашкоут к острову Парамушир, вытащить на берег, а затем перевернуть и обследовать. Однако сделать это не удалось из-за циклона, который накрыл район поисковой операции в понедельник. Её пришлось на время свернуть. Ветер поднимал четырёхметровые волны, течение относило перевернувшееся судно в открытый океан. После возобновления поисков найти «Парамушир» не удаётся до сих пор ни с воздуха, ни с воды. Источник корреспондента РИА «Восток-Медиа», близкий к спецоперации, не исключает, что перевернувшийся плашкоут во время бури мог затонуть.