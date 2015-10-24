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Posted 24 октября 2015, 11:27

Published 24 октября 2015, 11:27

Modified 15 декабря 2023, 06:47

Updated 15 декабря 2023, 06:47

Плашкоут "Парамушир" мог утонуть в Тихом океане

24 октября 2015, 11:27
Сюжет
Происшествие
Возобновившиеся после сильного шторма поиски судна результатов не принесли

Безрезультатно закончился сегодня рейс самолёта МЧС России Бе-200 над акваторией Тихого океана, сообщили в пресс-службе дальневосточного регионального центра ведомства вечером. РИА «Восток-Медиа» ранее сообщало, что этот борт вылетел в пятницу, 23 октября, из Хабаровска на поиски бесследно исчезнувшего у берегов северных Курил плашкоута «Парамушир».

Судно перевернулось во время рейса из Северо-Курильска в Петропавловск-Камчатский неделю назад. Спастись удалось только механику Гаврину с Камчатки. Ещё трое его земляков и капитан из Владивостока Вячеслав Кузнецов до сих пор считаются пропавшими без вести.

Участники спасательной операции предполагали, что члены экипажа «Парамушира» могли каким-то чудом выжить в холодной воде в воздушных карманах под корпусом перевернувшегося судна. Однако на попытки спасателей простучать плавающий корпус снаружи никто не отозвался. После этого планировалось отбуксировать плашкоут к острову Парамушир, вытащить на берег, а затем перевернуть и обследовать. Однако сделать это не удалось из-за циклона, который накрыл район поисковой операции в понедельник. Её пришлось на время свернуть. Ветер поднимал четырёхметровые волны, течение относило перевернувшееся судно в открытый океан. После возобновления поисков найти «Парамушир» не удаётся до сих пор ни с воздуха, ни с воды. Источник корреспондента РИА «Восток-Медиа», близкий к спецоперации, не исключает, что перевернувшийся плашкоут во время бури мог затонуть.

Как сообщил журналистам сегодня заместитель начальника ГУ МЧС России по Камчатскому краю Максим Лепешин, родственники пропавших без вести находятся на Камчатке. Им оказывается поддержка. Обследование акватории, где может дрейфовать перевёрнутое судно, возобновится в воскресенье, 25 октября.

#Денис Объедкин#Новости#Дальний Восток#Происшествие
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