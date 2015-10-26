Хабаровчане высмеивают медвежью истерию в социальных сетях

С того времени горожане то и дело распространяют в социальных сетях сообщения о замеченных в городе медведях, выкладывают на видеохостинги ролики, на которых косолапые якобы гуляют по Хабаровску. Тем самым они сеют панику среди людей. Ни одному из подобных сообщений пока не нашлось официального подтверждения.