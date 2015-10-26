Хабаровчане высмеивают медвежью истерию в социальных сетях

Posted 26 октября 2015, 08:19
Published 26 октября 2015, 08:19
Modified 14 декабря 2023, 16:07
Updated 14 декабря 2023, 16:07
Жители Хабаровска до сих пор не успокоились после недавнего инцидента, когда медведь устроил погром в торговом центре «Подсолнух». Это произошло 13 октября. Как писало тогда РИА «Восток-Медиа», хищника пришлось застрелить.
С того времени горожане то и дело распространяют в социальных сетях сообщения о замеченных в городе медведях, выкладывают на видеохостинги ролики, на которых косолапые якобы гуляют по Хабаровску. Тем самым они сеют панику среди людей. Ни одному из подобных сообщений пока не нашлось официального подтверждения.
На фоне «медвежьей истерии» в Интернете появились также сообщения с юмористическим оттенком. Шутники-скептики информируют о появлении 18 пьяных медведей, пришедших отомстить за убитого собрата.
Другое сообщение гласит о двух хищниках, которые взяли людей в заложники и требуют «белый коридор» и скидки в торговых центрах города.
Также медведям посвящают стихи.
Постепенно растёт количество картинок, иллюстрирующих, по мнению авторов, комичность распространяемых слухов о регулярных встречах с медведями.
Многие из них основаны на популярных интернет-мемах, адаптированных к сложившейся ситуации.
Автором нескольких юмористических картинок стал комсомольчанин, пользователь Facebook Danil Shimko. Как признался художник в беседе с корреспондентом РИА «Восток-Медиа», родной край он любит, а рисование картинок — это его хобби.
Художник, в частности, придумал пару предупредительных знаков, которыми можно снабжать побережье Амура и районы города, наиболее подверженные визиту косолапых.