Детские дома Приморья внедряют новые формы работы

Сегодня в Законодательном Собрании Приморья состоялось заседание комитета по социальной политике и защите прав граждан, где вице-губернатор края Татьяна Заболотная сделала доклад о новых формах работы в детских домах. Суть нового подхода – максимально воспроизвести в условиях интерната семейную атмосферу. Это будет достигаться путём формирования малокомплектных разновозрастных групп. В каждой группе при этом окажется не более 8 человек, что облегчит воспитателю возможность уделить внимание каждому ребёнку. Такие группы уже созданы в лесозаводском, уссурийском и арсеньевском детских домах.