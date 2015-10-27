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Posted 27 октября 2015, 08:24

Published 27 октября 2015, 08:24

Modified 17 сентября 2022, 10:45

Updated 17 сентября 2022, 10:45

Детские дома Приморья внедряют новые формы работы

27 октября 2015, 08:24
Теперь в них будут разновозрастные малокомплектные группы

Сегодня в Законодательном Собрании Приморья состоялось заседание комитета по социальной политике и защите прав граждан, где вице-губернатор края Татьяна Заболотная сделала доклад о новых формах работы в детских домах. Суть нового подхода – максимально воспроизвести в условиях интерната семейную атмосферу. Это будет достигаться путём формирования малокомплектных разновозрастных групп. В каждой группе при этом окажется не более 8 человек, что облегчит воспитателю возможность уделить внимание каждому ребёнку. Такие группы уже созданы в лесозаводском, уссурийском и арсеньевском детских домах.

Вице-губернатор также подчеркнула новую задачу социальных учреждений для сирот: устройство каждого ребёнка в семью. Живя в детском доме приблизительно так, как они могли бы жить в семье, дети получают навыки семейного общения: учатся заботиться о младших, просить помощи у старших.

«В малокомплектных группах ребята получают должный уход и внимание, что благоприятно влияет на их психологическое состояние. Для ребёнка разрабатывается индивидуальный план развития и жизнеустройства. Попадая в семью, дети легче адаптируются и быстрее привыкают к новым условиям», – отметила Татьяна Заболотная.

На данный момент в регионе реализуется социальный проект «Дети Приморья», направленный на продвижение семейных ценностей и профилактику социального сиротства.

В рамках проекта администрация Приморского края расширяет работу всех профильных департаментов и объединяет усилия общественных институтов и средств массовой информации.

#Денис Объедкин#Новости#Общество
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