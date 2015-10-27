В Приморье построят танкер ледового класса

Posted 27 октября 2015, 08:52
Published 27 октября 2015, 08:52
Modified 17 сентября 2022, 10:45
Updated 17 сентября 2022, 10:45
Сегодня на владивостокском судостроительном заводе «Восточная верфь» установили закладную доску малого морского танкера «Михаил Барсков». В торжественном мероприятии принял участие первый вице-губернатор Приморского края Василий Усольцев.
«Восточная верфь» получила госзаказ на строительство морского танкера усиленного ледового класса, который будет способен перевозить различные грузы, принимать вертолёты на борт и выполнять спасательные операции. Государственный контракт на постройку танкеров заключён с Министерством обороны.
В напутственной речи первый вице-губернатор Василий Усольцев сказал:
«Сегодня завод открывает новую страницу, уверен, что государственный заказ будет выполнен. Ведь ваше предприятие имеет многолетний опыт судостроения, при этом используя современные и инновационные разработки. «Восточная верфь» спустила на воду более 400 кораблей и является конкурентным производителем продукции для оборонного и гражданского заказа».
Командующий Тихоокеанским флотом Сергей Авакянц отметил, что «Восточная верфь» никогда не подводила флот, коллектив завода имеет репутацию надёжных мастеров.