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Posted 27 октября 2015, 08:52

Published 27 октября 2015, 08:52

Modified 17 сентября 2022, 10:45

Updated 17 сентября 2022, 10:45

В Приморье построят танкер ледового класса

27 октября 2015, 08:52
Госзаказ получил завод "Восточная верфь"

Сегодня на владивостокском судостроительном заводе «Восточная верфь» установили закладную доску малого морского танкера «Михаил Барсков». В торжественном мероприятии принял участие первый вице-губернатор Приморского края Василий Усольцев.

«Восточная верфь» получила госзаказ на строительство морского танкера усиленного ледового класса, который будет способен перевозить различные грузы, принимать вертолёты на борт и выполнять спасательные операции. Государственный контракт на постройку танкеров заключён с Министерством обороны.

В напутственной речи первый вице-губернатор Василий Усольцев сказал:

«Сегодня завод открывает новую страницу, уверен, что государственный заказ будет выполнен. Ведь ваше предприятие имеет многолетний опыт судостроения, при этом используя современные и инновационные разработки. «Восточная верфь» спустила на воду более 400 кораблей и является конкурентным производителем продукции для оборонного и гражданского заказа».

Командующий Тихоокеанским флотом Сергей Авакянц отметил, что «Восточная верфь» никогда не подводила флот, коллектив завода имеет репутацию надёжных мастеров.

#Денис Объедкин#Новости#Общество
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