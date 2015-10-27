В Приморье построят танкер ледового класса

«Сегодня завод открывает новую страницу, уверен, что государственный заказ будет выполнен. Ведь ваше предприятие имеет многолетний опыт судостроения, при этом используя современные и инновационные разработки. «Восточная верфь» спустила на воду более 400 кораблей и является конкурентным производителем продукции для оборонного и гражданского заказа».