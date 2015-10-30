Спортсмен из Приморья победил марокканца

Posted 30 октября 2015, 10:05
Published 30 октября 2015, 10:05
Modified 17 сентября 2022, 10:45
Updated 17 сентября 2022, 10:45
В Приморье из столицы Сербии пришла новость о том, что в полуфинале чемпионата мира по кикбоксингу выступит Александр Захаров – спортсмен из Уссурийска, мастер спорта международного класса. «В 1/4 чемпионата в тяжёлом бою он одержал заслуженную победу над марокканцем Эль-Бахри Милоуд. В первом поединке Александр нокаутировал француза Рефессе Брайана. В полуфинале ему предстоит встретиться с соперником из Белоруссии», – сообщил представитель краевого департамента физкультуры и спорта.
Титулованный приморский кикбоксер заявлен в дисциплине «лоу-кик» в весовой категории 75 килограммов. Выход в полуфинал гарантирует ему именную путёвку на третьи Всемирные игры боевых искусств - 2017 в Лиме.
Александр Захаров живёт в Уссурийске и там же занимается у тренера высшей категории, старшего тренера сборных команд Приморского края и Дальневосточного федерального округа Андрея Подоплелова. Александр – мастер спорта международного класса по кикбоксингу, победитель первенства Европы 2007 и 2009 годов, бронзовый призёр чемпионата мира 2011 года, победитель международной встречи «Сборная России – сборная мира», победитель Кубка мира 2013 года.
За ходом боёв приморцы могут наблюдать в прямом эфире с помощью канала Youtube.