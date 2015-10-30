Спортсмен из Приморья победил марокканца

В Приморье из столицы Сербии пришла новость о том, что в полуфинале чемпионата мира по кикбоксингу выступит Александр Захаров – спортсмен из Уссурийска, мастер спорта международного класса. «В 1/4 чемпионата в тяжёлом бою он одержал заслуженную победу над марокканцем Эль-Бахри Милоуд. В первом поединке Александр нокаутировал француза Рефессе Брайана. В полуфинале ему предстоит встретиться с соперником из Белоруссии», – сообщил представитель краевого департамента физкультуры и спорта.