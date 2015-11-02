Во Владивостоке водитель сбил корову

Коровы на Русском острове зачастую гуляют самостоятельно и нередко создают помеху для автолюбителей. Движение на острове стало в разы интенсивнее после открытия моста через пролив Босфор Восточный. У этих животных, по наблюдениям исследователей, плохо развито логическое мышление. Бурёнка может до последнего убегать от едущего транспортного средства вместо того, чтобы отойти в сторону или свернуть. Летом коровы часто занимают обочины или ложатся на краях дорог. В минувшее воскресенье одно из животных, отбившихся от стада, и вовсе оказалось за леерным ограждением в районе улицы Катерной по другую сторону Русского моста, уже на материковой территории. Это вызвало удивление и мгногочисленные комментарии местных жителей, не привыкших к таким видам городской местности.