Во Владивостоке водитель сбил корову

Posted 2 ноября 2015, 14:15
Published 2 ноября 2015, 14:15
Modified 15 декабря 2023, 06:47
Updated 15 декабря 2023, 06:47
Около получаса назад в приморской столице произошло необычное происшествие. Водитель пикапа в темноте не заметил корову и врезался в животное. По инирции автомобиль ещё протащило и он затормозил об отбойник.
Как выяснил корреспондент РИА «Восток-Медиа», Mazda Proceed Marvie двигалась по Русскому острову, когда на пути автомобиля возникло стадо коров. К моменту происшествия на улице уже стемнело, поэтому водитель не сразу успел среагировать. Тяжёлый автомобиль сбил одну из бурёнок. Удар был такой силы, что животное отлетело на обочину и осталось там лежать. При столкновении досталось и автомобилю, у «Мазды» оказалась повреждена передняя часть кузова, она лишилась колеса. Теперь для транспортировки транспортного средства понадобится эвакуатор. По сообщениям очевидцев, хозяина заплутавших животных пока не видно на месте.
Коровы на Русском острове зачастую гуляют самостоятельно и нередко создают помеху для автолюбителей. Движение на острове стало в разы интенсивнее после открытия моста через пролив Босфор Восточный. У этих животных, по наблюдениям исследователей, плохо развито логическое мышление. Бурёнка может до последнего убегать от едущего транспортного средства вместо того, чтобы отойти в сторону или свернуть. Летом коровы часто занимают обочины или ложатся на краях дорог. В минувшее воскресенье одно из животных, отбившихся от стада, и вовсе оказалось за леерным ограждением в районе улицы Катерной по другую сторону Русского моста, уже на материковой территории. Это вызвало удивление и мгногочисленные комментарии местных жителей, не привыкших к таким видам городской местности.
РИА «Восток-Медиа» ранее сообщало, что в июле в городе Фокино произошло ДТП с участием автомобиля и лошади. Тогда виновником аварии стал пьяный наездник, оседлавший скакуна. Животное тогда не погибло – оно, как и хозяин, получило травмы, а автомобилисту после столкновения пришлось чинить своего железного коня.