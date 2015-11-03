В Магадане у задолжавших потребителей энергоуслуг арестованы 3 авто

Posted 3 ноября 2015, 02:17
Published 3 ноября 2015, 02:17
Modified 17 сентября 2022, 14:28
Updated 17 сентября 2022, 14:28
Судебные приставы продолжают арестовывать машины должников ПАО «Магаданэнерго». За последние 14 дней в рамках совместных рейдов с сотрудниками «Магаданэнергосбыт» арестовано 3 автомобиля крупных неплательщиков, предварительно оценённых в 750 тысяч рублей.
«Все три иномарки находятся в собственности у вполне благополучных, финансово обеспеченных магаданцев, – рассказала начальник отдела по работе с дебиторской задолженностью ПАО «Магаданэнерго» Елена Воробьёва. – Такие потребители вполне состоятельны, чтобы иметь личный автомобиль, но при этом на протяжении многих месяцев не удосуживаются платить за коммунальные услуги».
Общий долг недобросовестных абонентов за услуги теплоснабжения и горячую воду составил почти 530 тысяч рублей. «Магаданэнерго» было вынуждено подать в суд и в результате выиграло иски о принудительном взыскании задолженности. У ответчиков было время добровольно погасить долг, однако они этого не сделали. Исполняя судебные решения, приставы-исполнители наложили арест на три автомобиля, два из которых были эвакуированы на специализированную автостоянку.
Владелец одной из иномарок, не желая оставаться без средства передвижения, почти сразу погасил все долги за тепло и горячую воду. Мужчина вернул в кассу «Магаданэнергосбыта» более 155 тысяч рублей. Двум другим должникам, чтобы не лишиться автотранспорта навсегда, необходимо оплатить задолженность в десятидневный срок, иначе их машины оценят и реализуют для оплаты долгов. Кроме того, этим неплательщикам придётся заплатить за услуги эвакуатора и за хранение автомобиля на стоянке, а это ещё дополнительные расходы в размере 15-20 тысяч рублей.