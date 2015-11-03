В Магадане у задолжавших потребителей энергоуслуг арестованы 3 авто

Владелец одной из иномарок, не желая оставаться без средства передвижения, почти сразу погасил все долги за тепло и горячую воду. Мужчина вернул в кассу «Магаданэнергосбыта» более 155 тысяч рублей. Двум другим должникам, чтобы не лишиться автотранспорта навсегда, необходимо оплатить задолженность в десятидневный срок, иначе их машины оценят и реализуют для оплаты долгов. Кроме того, этим неплательщикам придётся заплатить за услуги эвакуатора и за хранение автомобиля на стоянке, а это ещё дополнительные расходы в размере 15-20 тысяч рублей.

