Приморцы из-за боязни перелётов и курса доллара отметят Новый год дома

Posted 10 ноября 2015, 06:03
Published 10 ноября 2015, 06:03
Modified 14 декабря 2023, 16:08
Updated 14 декабря 2023, 16:08
Многие приморцы из тех, кто раньше стремился уехать на Новый год в путешествие, проведут новогодние праздники дома. Прошлогодние тенденции окрепли — теперь жители края планируют отдых на территории Приморья или других регионов России, сообщает РИА «Восток-Медиа».
Новогодняя пора становится всё ближе, и многие граждане уже давно спланировали, как проведут праздничные дни. Некоторые всё ещё не могут определиться, чему отдать предпочтение — отпуску за границей, путешествию по России или отдыху в родном Приморье. По первому пункту, а именно выезду за пределы страны, ещё в прошлом году сильно ударил курс доллара. Сегодня к финансовым опасениям граждан добавились страхи перелётов и вообще безопасности за бугром.
Как корреспонденту РИА «Восток-Медиа» рассказал заместитель директора департамента по туризму Приморского края Владимир Щур, предпочтения приморцев по отдыху на новогодние праздники кардинально изменились ещё в прошлом году.
По его словам, на Новый год в крае всегда отмечался большой бум на китайском направлении — однако с конца прошлого года, сразу после резкого падения рубля, это направление фактически опустело. В Суйфэньхэ закрылись отели, кафе, магазины.
«В этом году основная часть населения останется в Приморье. Поток туристов в Китай, Японию, Таиланд снизится, прежний уровень, вероятнее всего, выдержит только Корея. Оставшиеся приморцы распределятся по краю и другим регионам России, в том числе Сочи и Крыму. В Приморье, думаю, большим спросом будет, как и всегда, пользоваться Арсеньев, Штыковские пруды, Чугуевский район, Кавалерово», — уверен Владимир Щур.
При этом самые популярные базы отдыха по краю, добавил собеседник агентства, на сегодняшний день фактически все заняты. Многие выставили новогодние предложения больше месяца назад, поэтому часть из них забронированы под завязку. Другие базы отдыха и развлекательные комплексы в случае, если не начнут необоснованно завышать цены, тоже будут заняты.
Несомненно, часть приморцев всё-таки отправится предстоящей зимой за границу. О популярных направлениях, имеющихся предложениях и предпочтениях населения корреспонденту РИА «Восток-Медиа» рассказала заместитель директора туристического агентства «Гарант-Сервис» Татьяна Калинина. По её словам, на новогодние праздники имеется множество интересных и доступных предложений. Особенно популярна у приморцев Корея, о чём ранее говорил Владимир Щур.
«Сейчас очень хорошо идёт Корея, это объясняется наличием экономных авиарейсов. Большой спрос в этом направлении мы отметили ещё во время прошедших осенних каникул. Там очень много программ для детей и взрослых, развита горнолыжная сфера. Также по-прежнему граждане могут комфортно и безопасно отдохнуть во Вьетнаме, Корее, Японии, Малайзии, Филиппинах, Гонконге, на Гуаме и Бали», — пояснила представительница турфирмы.
В прошлом году перед Новым годом сумасшедшая динамика курса валют вынудила жителей Приморского края отказаться не только от путешествий за границу, но и даже по России, о чём сообщало РИА «Восток-Медиа». В связи с грянувшим экономическим кризисом жители региона были в панике: кому-то пришлось ужиматься в своих предпочтениях, некоторые решили сократить время отдыха, другим и вовсе пришлось отменять долгожданные отпуска.