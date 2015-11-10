Приморцы из-за боязни перелётов и курса доллара отметят Новый год дома

Новогодняя пора становится всё ближе, и многие граждане уже давно спланировали, как проведут праздничные дни. Некоторые всё ещё не могут определиться, чему отдать предпочтение — отпуску за границей, путешествию по России или отдыху в родном Приморье. По первому пункту, а именно выезду за пределы страны, ещё в прошлом году сильно ударил курс доллара. Сегодня к финансовым опасениям граждан добавились страхи перелётов и вообще безопасности за бугром.