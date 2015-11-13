С 15 по 19 ноября 2015 года в Хабаровске пройдут II Дальневосточные хоровые Ассамблеи. Конкурс, посвящённый 70-летию Победы в Великой Отечественной войне и 100-летию со дня рождения Георгия Свиридова, соберёт любителей хорового пения. В этом году участие в нём примут 17 коллективов из Хабаровского края и Сахалинской области.