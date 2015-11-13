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Posted 13 ноября 2015, 04:10

Published 13 ноября 2015, 04:10

Modified 15 декабря 2023, 06:46

Updated 15 декабря 2023, 06:46

В Хабаровске пройдут II Дальневосточные хоровые Ассамблеи

13 ноября 2015, 04:10
В конкурсе примут участие 17 коллективов

С 15 по 19 ноября 2015 года в Хабаровске пройдут II Дальневосточные хоровые Ассамблеи. Конкурс, посвящённый 70-летию Победы в Великой Отечественной войне и 100-летию со дня рождения Георгия Свиридова, соберёт любителей хорового пения. В этом году участие в нём примут 17 коллективов из Хабаровского края и Сахалинской области.

«В течение четырёх дней конкурсанты будут демонстрировать свои возможности в академическом и народном пении. Жюри конкурса, под руководством дирижёра Государственной академической певческой капеллы Санкт-Петербурга Ильи Дербилова, обратит особое внимание на исполнительское мастерство, его выразительность. Хоровое искусство занимает особое место в культуре каждого народа. Именно благодаря певческой хоровой культуре развивается уникальная музыкальная культура нации», — отметила министр культуры Хабаровского края Наталья Якутина.

По информации пресс-службы регионального правительства, в рамках Дальневосточных Ассамблей пройдёт научно-практическая конференция по проблемам развития любительского хорового пения, мастер-классы и творческие лаборатории. Участники конкурса также выступят с концертами на сценах краевой столицы.

Как писало РИА «Восток-Медиа», I Дальневосточные хоровые Ассамблеи состоялись два года назад. Тогда принял участие 21 коллектив со всего ДФО.

#Денис Объедкин#Новости#Хабаровский край#Культура
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