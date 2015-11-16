На концерте в Приморской филармонии публика пела джаз с музыкантами

Posted 16 ноября 2015, 07:46
Published 16 ноября 2015, 07:46
Modified 15 декабря 2023, 06:43
Updated 15 декабря 2023, 06:43
На вчерашнем, предпоследнем по счёту концерте ХII Международного джазового фестиваля в Приморской филармонии трио из Германии так раскачало публику, что зрители пели, повторяя мелодический рисунок, который выводила труба Себастьяна Студницкого.
Представляя музыкантов, ведущий фестиваля Михаил Митропольский рассказал, что они разрешили называть себя Севой, Пашей и Тимофеем. Руководитель трио, Себастьян Студницкий, не раз выступал во Владивостоке со своим коллективом Mezzoforte, а в 2011 году сыграл даже с Тихоокеанским симфоническим оркестром «Дальневосточную сюиту». Он — мультиинструменталист: в течение выступления музыкант не раз вставал от фортепиано, чтобы взять в руки трубу. Зрители понимали его английский без перевода: когда в финале Себастьян-Сева обратился к ним с предложением подхватывать соло трубы, молодёжь тут же радостно откликнулась на призыв. Трио не поскупилось сыграть и на бис.
Достойно выступили и приморские джазмены: в первом отделении зал наградил искренними аплодисментами «Джазовое Трио имени Четвёртого». В этом коллективе пел не только Сергей Моисеев, игравший на бас-гитаре, но даже перкуссионист Игорь Маховский, выдавший во время соло целый мимический спектакль с джазовыми вокализами. Пианист Владислав Якутко продемонстрировал отличную технику и ярко-розовую рубаху — наряд тем более запоминающийся, что большинство музыкантов на нынешнем фестивале предпочитали одеваться поскромнее и почернее. В чёрных футболках играло трио Студницкого, в чёрных же рубашках двумя днями ранее выступали французы, которые сыграли концерт как раз накануне парижской трагедии.
Когда зрители стали расходиться, ведущий фестиваля Михаил Митропольский пригласил журналистов и всех желающих поговорить о джазе в буфет филармонии. Разговор затянулся за 23 часа, едва вместив беглый экскурс в историю отечественного джаза и фестивального движения. В итоге по просьбам собравшихся джазовый критик перечислил российские коллективы, которые считает достойными внимания, и посоветовал пригласить их во Владивосток. Список протеже Михаила Митропольского возглавили Вячеслав Гайворонский, Владимир Волков и Эвелина Петрова. Кроме того, ведущий фестиваля рассказал, где в свободном доступе можно найти его «шпаргалку для студентов» — краткую историю мирового джаза.
Cегодня в 19 часов состоится последний концерт фестиваля - на нём выступит американская вокалистка Мирна Клейтон.