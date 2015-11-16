На концерте в Приморской филармонии публика пела джаз с музыкантами

Представляя музыкантов, ведущий фестиваля Михаил Митропольский рассказал, что они разрешили называть себя Севой, Пашей и Тимофеем. Руководитель трио, Себастьян Студницкий, не раз выступал во Владивостоке со своим коллективом Mezzoforte, а в 2011 году сыграл даже с Тихоокеанским симфоническим оркестром «Дальневосточную сюиту». Он — мультиинструменталист: в течение выступления музыкант не раз вставал от фортепиано, чтобы взять в руки трубу. Зрители понимали его английский без перевода: когда в финале Себастьян-Сева обратился к ним с предложением подхватывать соло трубы, молодёжь тут же радостно откликнулась на призыв. Трио не поскупилось сыграть и на бис.