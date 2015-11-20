С декабря воровать электроэнергию станет накладно

За 9 месяцев этого года сотрудники филиала составили 191 акт на тех бытовых абонентов Магаданской области, кто в течение длительного времени не передавал показания по своим электросчётчикам или сознательно занижал объём потреблённой электроэнергии.



К 20 октября «Магаданэнерго» направило в ОМВД России 174 обращения об административном правонарушении – самовольном подключении к ЛЭП и хищении электричества. Из этих обращений 72 уже рассмотрены Магаданским мировым судом – таким образом 42 % энерговоров понесут административное наказание по статье 7.19 КоАП РФ (Самовольное подключение и использование электрической, тепловой энергии, нефти или газа).



Уже с декабря любителям жить за чужой счёт станет накладно воровать электроэнергию.



«В декабре этого года, после вступления в силу Федерального закона 307, подписанного президентом России, штрафы за самовольное подключение к электро- и теплосетям повышаются в некоторых случаях до 10 раз, – говорит начальник отдела экономической безопасности филиала «Магаданэнергосбыт» ПАО «Магаданэнерго» Денис Шустов. – Суммы отныне будут внушительные. Штраф для граждан повышен с 3-4 до 10-15 тысяч рублей, для должностных лиц с 6-8 до 30-80 тысяч рублей (то есть почти в 10 раз!), юрлиц – с 60-80 до 100-200 тысяч рублей».

