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Posted 20 ноября 2015, 04:25

Published 20 ноября 2015, 04:25

Modified 17 сентября 2022, 14:28

Updated 17 сентября 2022, 14:28

С декабря воровать электроэнергию станет накладно

20 ноября 2015, 04:25
Более 9 миллионов рублей доначислил филиал "Магаданэнергосбыт" ПАО "Магаданэнерго" абонентам, безучётно потреблявшим электричество

За 9 месяцев этого года сотрудники филиала составили 191 акт на тех бытовых абонентов Магаданской области, кто в течение длительного времени не передавал показания по своим электросчётчикам или сознательно занижал объём потреблённой электроэнергии.

К 20 октября «Магаданэнерго» направило в ОМВД России 174 обращения об административном правонарушении – самовольном подключении к ЛЭП и хищении электричества. Из этих обращений 72 уже рассмотрены Магаданским мировым судом – таким образом 42 % энерговоров понесут административное наказание по статье 7.19 КоАП РФ (Самовольное подключение и использование электрической, тепловой энергии, нефти или газа).

Уже с декабря любителям жить за чужой счёт станет накладно воровать электроэнергию.

«В декабре этого года, после вступления в силу Федерального закона 307, подписанного президентом России, штрафы за самовольное подключение к электро- и теплосетям повышаются в некоторых случаях до 10 раз, – говорит начальник отдела экономической безопасности филиала «Магаданэнергосбыт» ПАО «Магаданэнерго» Денис Шустов. – Суммы отныне будут внушительные. Штраф для граждан повышен с 3-4 до 10-15 тысяч рублей, для должностных лиц с 6-8 до 30-80 тысяч рублей (то есть почти в 10 раз!), юрлиц – с 60-80 до 100-200 тысяч рублей».

#Денис Объедкин#Новости#Общество
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