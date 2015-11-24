"Знакомство с профессией": ветеринар

Posted 23 ноября 2015, 23:24
Published 23 ноября 2015, 23:24
Modified 14 декабря 2023, 16:05
Updated 14 декабря 2023, 16:05
Профессия врача считается одной из самых уважаемых в мире наравне с пожарными, спасателями, пилотами и учителями. Спасение чужих жизней требует самоотдачи, любви к работе, высокого профессионализма и сосредоточенности. Такие же требования предъявляются к тем, кто спасает жизни братьев наших меньших, – ветеринарам. В сегодняшней рубрике РИА «Восток-Медиа» «Знакомство с профессией» даёт информацию о том, в каких учебных заведениях региона учат на ветеринара-фельдшера и ветеринара-врача.
Получить диплом ветеринара в Приморском крае можно в Уссурийском агропромышленном колледже и в Приморской государственной сельскохозяйственной академии. Обучение в колледже возможно после окончания 9-го класса, а для поступления в академию необходимо закончить 11 классов и сдать ЕГЭ по биологии, русскому языку, математике.
Заведующая учебной частью Уссурийского агропромышленного колледжа Ольга Исаева рассказала корреспонденту РИА «Восток-Медиа», что учебное заведение предоставляет 30 бюджетных мест, на которые ежегодно претендуют студенты со всего края, в том числе из Владивостока. «По окончании колледжа выпускники получают квалификацию «ветеринарный фельдшер» и возможность работать в любой ветеринарной аптеке, магазине специальной направленности, а также ветеринарными специалистами на всех предприятиях, которые имеют отношение к животным», - пояснила Исаева.
Также после окончания колледжа студенты могут продолжить обучение в Приморской государственной сельскохозяйственной академии и получить специализацию врача-ветеринара по ускоренной программе.
«Как региональный компонент мы включили в образовательную программу китаеведение, для ознакомления наших будущих выпускников с культурой, историей Китая, а также китайским языком. В нашем колледже существует программа обмена с Даляньским сельскохозяйственным техникумом, которой уже успели воспользоваться многие наши студенты», - добавила представитель агропромышленного колледжа.
Приморская государственная сельскохозяйственная академия выделила для поступающих в 2016 году 65 бюджетных мест для очников и 10 - для желающих учиться по очно-заочной форме. В академии успешно действует программа обмена с несколькими вузами Китая и Японии, которой пользуются студенты и преподаватели.