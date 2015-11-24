"Знакомство с профессией": ветеринар

Профессия врача считается одной из самых уважаемых в мире наравне с пожарными, спасателями, пилотами и учителями. Спасение чужих жизней требует самоотдачи, любви к работе, высокого профессионализма и сосредоточенности. Такие же требования предъявляются к тем, кто спасает жизни братьев наших меньших, – ветеринарам. В сегодняшней рубрике РИА «Восток-Медиа» «Знакомство с профессией» даёт информацию о том, в каких учебных заведениях региона учат на ветеринара-фельдшера и ветеринара-врача.