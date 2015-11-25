В Приморье депутаты нашли способ помочь судостроению

Проект закона «О внесении изменения в статью 2 Закона Приморского края «О налоге на имущество организаций», вынесенный на обсуждение очередного заседания краевого парламента, депутаты поддержали в первом чтении. Предлагаемые поправки разработаны с целью стимулирования обновления рыбопромыслового флота.



Налоговые льготы будут распространяться на рыбопромысловые суда, построенные на предприятиях Приморья. Предполагается, что данная мера будет стимулировать как развитие рыбной отрасли, так и местного судостроения. Инициатива губернатора Владимира Миклушевского появилась в результате встреч с руководителями рыбохозяйственных предприятий.



Согласно законопроекту, налоговая ставка устанавливается для имущества, принадлежащего на праве собственности российским рыбохозяйственным организациям, в отношении судов рыбопромыслового флота в размере: 0 процентов – на пять налоговых периодов, начиная с налогового периода, в котором судно было построено; 0,5 процента – на пять последующих налоговых периодов.



Данное изменение будет распространяться на рыбопромысловые суда, построенные не ранее 1 января 2016 года судостроительными организациями, зарегистрированными в качестве юридических лиц на территории Приморского края.



Отмечается, что в целях реализации государственной экономической политики, направленной на обеспечение продовольственной безопасности страны, импортозамещение рыбных продуктов, законопроект имеет актуальное значение. Изменение отвечает требованиям Доктрины продовольственной безопасности Российской Федерации и направлено на комплексное и динамичное развитие рыбохозяйственного комплекса Приморского края.



Разработчики документа отмечают, что законопроект не требует дополнительных расходов за счёт средств краевого бюджета и не уменьшает налогооблагаемую базу. При этом стимулирует рыбохозяйственные предприятия на строительство рыбопромысловых судов и их регистрацию в Приморском крае, сообщает пресс-служба заксобрания.

