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Posted 25 ноября 2015, 09:33

Published 25 ноября 2015, 09:33

Modified 17 сентября 2022, 10:43

Updated 17 сентября 2022, 10:43

В Приморье депутаты нашли способ помочь судостроению

25 ноября 2015, 09:33
Новый законопроект направлен на динамичное развитие рыбохозяйственного комплекса края

Проект закона «О внесении изменения в статью 2 Закона Приморского края «О налоге на имущество организаций», вынесенный на обсуждение очередного заседания краевого парламента, депутаты поддержали в первом чтении. Предлагаемые поправки разработаны с целью стимулирования обновления рыбопромыслового флота.

Налоговые льготы будут распространяться на рыбопромысловые суда, построенные на предприятиях Приморья. Предполагается, что данная мера будет стимулировать как развитие рыбной отрасли, так и местного судостроения. Инициатива губернатора Владимира Миклушевского появилась в результате встреч с руководителями рыбохозяйственных предприятий.

Согласно законопроекту, налоговая ставка устанавливается для имущества, принадлежащего на праве собственности российским рыбохозяйственным организациям, в отношении судов рыбопромыслового флота в размере: 0 процентов – на пять налоговых периодов, начиная с налогового периода, в котором судно было построено; 0,5 процента – на пять последующих налоговых периодов.

Данное изменение будет распространяться на рыбопромысловые суда, построенные не ранее 1 января 2016 года судостроительными организациями, зарегистрированными в качестве юридических лиц на территории Приморского края.

Отмечается, что в целях реализации государственной экономической политики, направленной на обеспечение продовольственной безопасности страны, импортозамещение рыбных продуктов, законопроект имеет актуальное значение. Изменение отвечает требованиям Доктрины продовольственной безопасности Российской Федерации и направлено на комплексное и динамичное развитие рыбохозяйственного комплекса Приморского края.

Разработчики документа отмечают, что законопроект не требует дополнительных расходов за счёт средств краевого бюджета и не уменьшает налогооблагаемую базу. При этом стимулирует рыбохозяйственные предприятия на строительство рыбопромысловых судов и их регистрацию в Приморском крае, сообщает пресс-служба заксобрания.

#Денис Объедкин#Новости#Экономика
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