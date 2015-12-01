Хабаровские фигуристы выиграли открытое первенство края

Posted 1 декабря 2015, 03:47
Published 1 декабря 2015, 03:47
Modified 17 сентября 2022, 10:43
Updated 17 сентября 2022, 10:43
В дальневосточной столице прошло открытое первенство Хабаровского края. В соревновании приняли участие 60 спортсменов. Кроме хабаровчан, приехали команды из Уссурийска, Свободного, Владивостока, Артёма, Находки и Южно-Сахалинска. По итогам обязательной и произвольной программ, а также выполнения отдельных элементов фигурного катания, хабаровские спортсмены заняли все призовые места в двух категориях. Среди перворазрядников победительницей стала Виктория Подбегалина, серебро завоевала Ульяна Безжелезных, третье место заняла Анастасия Запорожец. Среди кандидатов в мастера спорта первое место у Юлии Якимовой, Полина Галютина стала второй, Алиса Бегун замкнула тройку призёров.
«Возраст участников первенства среди девочек и мальчиков от 9 до 18 лет. Правда, мальчиков у нас мало. На сегодняшний день всего шесть, девочки, конечно, преобладают. По мастерам спорта выступает только Карина Ким, ей 18 лет, она в этом году выполнила норматив, теперь ждём подтверждающие документы», — рассказал главный судья соревнований Игорь Каднай.
Как сообщает пресс-служба регионального Минмолспорта, по итогам первенства победители и призёры попадут в сборную Хабаровского края, которая выступит на зональном этапе первенства России. Соревнования среди кандидатов в мастера спорта пройдут в конце января в Красноярске.
Перворазрядники Виктория Подбегалина, Ульяна Безжелезных и Анастасия Запорожец будут защищать честь края на зональных соревнованиях в Омске в середине февраля. Также к ним присоединятся София Кром, Таисия Хальцицкая и Дарья Добровольская, имеющие второй спортивный разряд. Кроме того, в 2016 году лучшие фигуристы выступят на соревнованиях спартакиады молодёжи России.