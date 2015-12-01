Хабаровские фигуристы выиграли открытое первенство края

«Возраст участников первенства среди девочек и мальчиков от 9 до 18 лет. Правда, мальчиков у нас мало. На сегодняшний день всего шесть, девочки, конечно, преобладают. По мастерам спорта выступает только Карина Ким, ей 18 лет, она в этом году выполнила норматив, теперь ждём подтверждающие документы», — рассказал главный судья соревнований Игорь Каднай.