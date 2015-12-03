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Posted 3 декабря 2015, 05:03

Published 3 декабря 2015, 05:03

Modified 17 сентября 2022, 10:43

Updated 17 сентября 2022, 10:43

На Сахалине разделили посты губернатора и председателя правительства

3 декабря 2015, 05:03
Самым вероятным кандидатом на должность главы кабмина считается Вера Щербина

Сегодня на пленарном заседании Сахалинской областной думы главным вопросом стала реформа региональной системы управления. В соответствии с ней губернатор Олег Кожемяко делегирует часть своих полномочий — а именно пост председателя правительства — другому лицу.

Депутаты единогласно поддержали в первом чтении необходимые изменения в областной устав. В соответствии с ними вводится должность главы регионального правительства. Ранее высшее должностное лицо области занимало два поста.

По словам первого зампреда Веры Щербиной, новую должность предложил ввести губернатор Олег Кожемяко. По новому законопроекту произойдёт разграничение полномочий между губернатором и председателем правительства. Глава региона по-прежнему будет определять основные направления деятельности островного кабмина. В функции председателя правительства входит формирование и утверждение повестки заседаний, подпись правовых актов правительства и внесение предложений губернатору о кадровых решениях. Кроме того, в отсутствие губернатора председатель будет вести заседания правительства. В связи с новой должностью в составе правительства не будет зампреда.

Пока неизвестно, кто займёт пост главы регионального правительства. Одним из самых вероятных кандидатов считается Вера Щербина. Она входит в команду Олега Кожемяко с начала его политической карьеры в Приморье, продолжила работу в Корякии и Амурской области.

#Денис Объедкин#Новости#Общество#Сахалинская область
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