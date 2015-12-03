На Сахалине разделили посты губернатора и председателя правительства

По словам первого зампреда Веры Щербиной, новую должность предложил ввести губернатор Олег Кожемяко. По новому законопроекту произойдёт разграничение полномочий между губернатором и председателем правительства. Глава региона по-прежнему будет определять основные направления деятельности островного кабмина. В функции председателя правительства входит формирование и утверждение повестки заседаний, подпись правовых актов правительства и внесение предложений губернатору о кадровых решениях. Кроме того, в отсутствие губернатора председатель будет вести заседания правительства. В связи с новой должностью в составе правительства не будет зампреда.