Первые 200 старшеклассников и студентов сдали нормы ГТО в Приморье

Posted 7 декабря 2015, 06:40
Published 7 декабря 2015, 06:40
Modified 17 сентября 2022, 10:43
Updated 17 сентября 2022, 10:43
В столице Приморья в течение нескольких дней проходили не совсем обычные спортивные состязания среди старшеклассников, кадетов и студентов. Воспитанники нескольких учебных заведений Владивостока приняли участие в спортивной аттестации в рамках комплекса ГТО.
Целью состязаний было получение разрядов за выполнение комплекса военно-спортивной подготовки «Готов к защите Отечества». Организатором военно-спортивной аттестации выступило Приморское краевое отделение всероссийской общественной организации ветеранов «Боевое братство» при поддержке городских властей. Аттестация проводилась на средства от городского гранта, выделенного на реализацию проекта «Военно-спортивные разряды». Проект направлен на патриотическое и военно-спортивное воспитание детей и подростков, определение уровня физической подготовленности допризывной молодёжи к службе в армии и привлечении подростков Владивостока к военно-спортивной деятельности. Его куратором является председатель ВГО ВООВ «Боевое братство» Виктор Донец.
В соревнованиях приняли участие воспитанники владивостокских школ № 76, 56, Владивостокского президентского кадетского училища, гимназии № 2, колледжа ВГУЭС и студенты Владивостокского морского рыбопромышленного колледжа.
«Наша программа аттестации состояла из дыхательной, силовой, штурмовой и боевой подготовки. Мы оценивали выступления участников, а их было 240 человек, по нормативным требованиям комплекса военно-спортивной подготовки «Готов к защите Отечества». Все ребята, прошедшие испытания, получили удостоверения, а 108 участникам был присвоен 1-й военно-спортивный разряд», — сообщил журналисту РИА «Восток-Медиа» председатель аттестационной комиссии, автор проекта и командир «Находкинского спецназа» Александр Каплин.