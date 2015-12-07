Первые 200 старшеклассников и студентов сдали нормы ГТО в Приморье

Целью состязаний было получение разрядов за выполнение комплекса военно-спортивной подготовки «Готов к защите Отечества». Организатором военно-спортивной аттестации выступило Приморское краевое отделение всероссийской общественной организации ветеранов «Боевое братство» при поддержке городских властей. Аттестация проводилась на средства от городского гранта, выделенного на реализацию проекта «Военно-спортивные разряды». Проект направлен на патриотическое и военно-спортивное воспитание детей и подростков, определение уровня физической подготовленности допризывной молодёжи к службе в армии и привлечении подростков Владивостока к военно-спортивной деятельности. Его куратором является председатель ВГО ВООВ «Боевое братство» Виктор Донец.