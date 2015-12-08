Житель Хабаровского края задушил женщину за отказ в сексе

Posted 8 декабря 2015, 08:28
Published 8 декабря 2015, 08:28
Modified 17 сентября 2022, 10:43
Updated 17 сентября 2022, 10:43
Сотрудники Следственного Управления СК России по Хабаровскому краю предъявили обвинение 38-летнему мужчине. По информации пресс-службы ведомства, он убил свою знакомую, к которой пришёл в гости. На преступление он пошёл под воздействием алкоголя.
Всё произошло в одной из квартир в посёлке Солнечном Хабаровского края. После застолья гость предложил своей знакомой заняться сексом, однако та отказала. При этом женщина ещё и обругала своего собутыльника нецензурной бранью. От такого развития ситуации злоумышленник разозлился и задушил хозяйку квартиры поясом от её халата.
После этого он покинул место преступления, но с собой прихватил телевизор, электрическую плитку, чайник и два сотовых телефона. В ходе следствия обвиняемый во всём признался. Ранее мужчина неоднократно привлекался к уголовной ответственности за совершение имущественных преступлений. В настоящее время правоохранители устанавливают все обстоятельства дела, чтобы передать дело в суд для рассмотрения по существу.