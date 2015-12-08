Житель Хабаровского края задушил женщину за отказ в сексе

После этого он покинул место преступления, но с собой прихватил телевизор, электрическую плитку, чайник и два сотовых телефона. В ходе следствия обвиняемый во всём признался. Ранее мужчина неоднократно привлекался к уголовной ответственности за совершение имущественных преступлений. В настоящее время правоохранители устанавливают все обстоятельства дела, чтобы передать дело в суд для рассмотрения по существу.