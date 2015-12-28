На личную страницу Игоря Пушкарёва ВКонтакте подписано 28 400 человек

Posted 28 декабря 2015, 05:49
Published 28 декабря 2015, 05:49
Modified 15 декабря 2023, 06:45
Updated 15 декабря 2023, 06:45
Администрация приморской столицы, следуя трендам, уделяет внимание работе в социальных сетях. Довольно активно ведутся официальные странички мэрии "ВКонтакте", в Twitter и в Instagram.
Так, аккаунт мэра Игоря Пушкарёва в сети "ВКонтакте" имеет 28 400 подписчиков, а в сообществе «Город Владивосток», созданном мэрией в этой же соцсети, состоят 10 800 пользователей.
На данных ресурсах выкладываются информация о значимых и интересных событиях в городе, последние новости о деятельности главы краевого центра и в целом администрации, фото- и видеоматериалы, посвящённые городу.
Кроме активности "ВКонтакте", у мэрии Владивостока есть свои аккаунты в Instagram – 3 тысячи подписчиков, в Twitter – 212 читателей, ведётся страница администрации и в Facebook.
Как уже сообщало ранее РИА «Восток-Медиа», в июне уходящего года офис "ВКонтакте" провёл процедуру верификации сообщества администрации Владивостока. Теперь оно имеет специальную отметку, подтверждающую, что аккаунт действительно принадлежит мэрии приморской столицы.
По словам менеджера по спецпроектам "ВКонтакте" Константина Сидоркова, Владивосток стал четвёртым городом в России и единственным на Дальнем Востоке, администрация которого правильно прошла все этапы процедуры верификации.