Кневичи как ещё один исток полноводной молочной реки Приморья

Posted 14 апреля 2016, 03:39
Published 14 апреля 2016, 03:39
Modified 13 января, 07:50
Updated 13 января, 07:50
Аэропорт Кневичи знают все — это воздушные ворота Приморья. А вот о том, что совсем рядом с современным воздушным портом есть и село с одноимённым названием — Кневичи, которое издавна славится своей продукцией растениеводства и животноводства, знает далеко не каждый житель нашего края, утверждает Елена Корнилова в сегодняшнем номере еженедельника «Аргументы неделi. Приморье».
ООО Сельхозпредприятие «Артёмовское» находится на территории Артёмовского городского округа. Поля и луга хозяйства широко раскинулись вдоль трассы, ведущей в краевой центр. Пожалуй, это самый ближний к Владивостоку наш отечественный кормилец. Нет, здесь не выращивают столь привлекательные для многих заморские генномодифицированные вкусняшки — бананы, авокадо, манго: климат им наш не совсем подходит. Зато здесь хороши урожаи разнотравья, на котором с удовольствием пасётся всякая скотина, в особенности дающая нам отличный и полезный продукт — молоко. Сочный травостой является основой кормовой базы для животноводства. И предприимчивые сельчане взяли этот факт на вооружение.
У истоков молочных рек
Ферма крупного рогатого скота предприятия «Артёмовское», которым руководит Вячеслав Костяной, находится недалеко от центральной усадьбы, в селе Ясном — одном из отделений хозяйства. Животноводы содержат здесь 500 своих подопечных. Скоро пойдёт свежая трава, и чёрно-белых бурёнок можно будет увидеть на зелёных лугах.
— Наше дойное стадо насчитывает 153 головы, много молодняка. Коров молочной породы голштинец мы покупали в Милоградово, Суражевке. Они уже нам дали потомство. Воспроизводим стадо также методом искусственного осеменения. Имеем собственную кормовую базу. Используем только экологически чистые корма — без всякой химии. Даже ранней весной у нас высокие надои — до 20 литров молока в сутки от каждой коровы, — не без гордости рассказывает заведующая фермой Татьяна Ефаненко.
Главные на производстве молока — это, конечно, доярки. Или правильнее — операторы машинного доения. На ферме в Ясном работают профессионалы, знающие подход к животным, без которого не будет отдачи молока. Какой бы ни был универсальный молокопровод, а корова чувствует нежные руки хозяйки и реагирует на её ласковый голос.
Наталья Беженова, Нина Носуленко и Екатерина Чеботина приступают к обеденной дойке. Перво-наперво провели с животными санитарно-гигиенические процедуры, затем подключили аппараты, на звук которых бурёнки уже не реагируют, а привычно жуют свою жвачку. Содержать коровник в чистоте — дело трудоёмкое и хлопотное, но здесь сухо и чисто, всё равно как у хорошей, аккуратной хозяйки дома. Люди дорожат работой в хозяйстве: заработки для сельской местности здесь высокие.
Подходит к концу обеденная дойка, а молоко уже ждут переработчики.
Кооператив «Кневичанский»
Перерабатывается молоко совсем недалеко от фермы. В сентябре минувшего года ООО СХП «Артёмовское» пополнило число производителей, имеющих собственные молочно-товарные фермы и собственные молокозаводы. В принципе, в хозяйстве были свои перерабатывающие мощности, но теперь они изменились, получив второе рождение после ремонта.
На молокозаводе в Кневичах, что официально именуется потребительский сельскохозяйственный перерабатывающий кооператив «Кневичанский», теперь новое современное оборудование. Его закупали в Москве, столичные специалисты также провели монтаж и обучение работе на нём местных технологов и рабочих. Производство соответствует последнему слову техники и технологии. Процесс переработки молока строго регламентирован: молочная продукция выпускается в стерильном помещении, для входа в которое надо иметь специальный допуск.
— В день перерабатываем тонну молока, хотя наша мощность рассчитана до трёх тонн. Пока наращиваем производство. Работаем на цельном натуральном молоке, без добавления сухого и консервантов, поэтому наша продукция не хранится долго. Но зато она натуральная, живая. Сегодня потребитель грамотный, поэтому предпочитает покупать всё натуральное. Кстати, качество молока можно проверить дома. Наше молоко, скисая, превращается в простоквашу, а содержащее консерванты становится просто горьким. На каждой своей упаковке мы подробно расписываем состав продукта. Например, наш кефир — это молоко пастеризованное нормализованное и закваска с использованием лиофилизированной гранулированной микрофлоры кефирных грибков. Всё по старинному рецепту. В состав сметаны опять же входит молоко плюс пастеризованные сливки, а также натуральные закваски, — рассказывает заведующая производством молокозавода Екатерина Федоренко.
Что сегодня производит ПСПК «Кневичанский» и предлагает покупателю?
Молоко 3,2 процента жирности — по 72 рубля за литр и 112 рублей за полтора. Молоко 2,5 процента жирности — 65 рублей за литр и 98 за полтора. Срок хранения молока — 5 суток. Кефир 3,2 процента жирности и однопроцентный — срок хранения 72 часа. Цена за литр — от 73 и 68 рублей соответственно. Выпускают здесь также классический и фруктовый йогурт, сметану, сливочное масло, творог и творожную массу, сыр адыгейский.
Цена за качество
Самый дорогой продукт от молокозавода «Кневичанский» — сливочное масло по цене 550 рублей за килограмм и сроком хранения 35 суток. Покупатели отмечают нежнейший вкус продукта и по справедливости относят его к деликатесам. Как у всех изысканных кушаний, себестоимость его производства высокая: технология приготовления традиционная, практически домашняя.
Остальная продукция у кневичанцев не хуже. Молоко, напоённое запахом луговых трав, резкий, освежающий и бодрящий кефир, вкуснейшая сметанка, особенно с аппетитным творожком, что слегка с кислинкой, придающей продукту пикантный вкус. Тающий во рту адыгейский сыр, созданный с любовью по старинным рецептам кавказской кухни, впрочем, как и кефир, давно уже ставший у всех народов национальным напитком. Любому ребёнку, да и взрослому, по душе придётся на десерт сладкая продукция, в частности, йогурты и творожная масса. За здоровье можно не опасаться: всё качественно и безопасно.
Только вот где можно купить качественную продукцию от сельхозкооператива «Кневичанский»?
С молоком — на рынок
Понятно, в самих Кневичах у них преданные потребители. И в ближайшем городе — Артёме продукция сельхозкооператива уже успела себя хорошо зарекомендовать, появились постоянные покупатели. ПСПК «Кневичанский» имеет в городе три фирменных магазина, торгуют и на ярмарках на городской площади по субботам. Но, пожалуй, самое бойкое артёмовское место — на центральной автобусной остановке. Молочная продукция доставляется в магазины и на рынки собственным транспортом, торгуют ею тоже сами кооператоры.
Пытались выходить кневичанцы и на владивостокский рынок, но пока дальше Садгорода их молочная «экспансия» не продвинулась. Опыт показал, что молочная продукция раскупается владивостокцами очень быстро, люди интересуются живым молоком, задают вопросы, просят приехать ещё. Кневичанцы открыты для сотрудничества. Они готовы работать со всеми, кто заинтересован в качественных продуктах. В ближайших планах поездки на ярмарку на центральной площади Владивостока, заключение договоров с магазинами краевого центра. В частности, поступило предложение от сети супермаркетов «Тихоокеанский», которые планируют торговать молоком на розлив через автоматы, почти как в советские времена. А также хранить и продавать этот продукт в кегах. Да, в кегах можно хранить не только пиво и квас, но и охлаждённое молоко, которое утоляет жажду не хуже любого газированного напитка. К тому же полезнее.
Хватит ли кневичанцам молока для реализации? Спрос рождает предложения и даёт мощный импульс к активной деятельности. Будет спрос на продукцию, будут и возможности для наращивания производственного потенциала. Так считают в хозяйстве.
Правда, с реализацией есть всё-таки проблемы. Например, не хватает пока транспорта для доставки продукции. Но, несмотря на все сложности, в коллективе ПСПК «Кневичанский» ООО СХП «Артёмовское» уверены, что интерес покупателей к натуральной, экологической и полезной продукции определит направление совместной работы с розничными сетями. А с предложениями о совместном сотрудничестве можно обращаться прямо в Кневичи уже сейчас.