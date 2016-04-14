Кневичи как ещё один исток полноводной молочной реки Приморья

Пытались выходить кневичанцы и на владивостокский рынок, но пока дальше Садгорода их молочная «экспансия» не продвинулась. Опыт показал, что молочная продукция раскупается владивостокцами очень быстро, люди интересуются живым молоком, задают вопросы, просят приехать ещё. Кневичанцы открыты для сотрудничества. Они готовы работать со всеми, кто заинтересован в качественных продуктах. В ближайших планах поездки на ярмарку на центральной площади Владивостока, заключение договоров с магазинами краевого центра. В частности, поступило предложение от сети супермаркетов «Тихоокеанский», которые планируют торговать молоком на розлив через автоматы, почти как в советские времена. А также хранить и продавать этот продукт в кегах. Да, в кегах можно хранить не только пиво и квас, но и охлаждённое молоко, которое утоляет жажду не хуже любого газированного напитка. К тому же полезнее.