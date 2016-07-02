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Posted 2 июля 2016, 04:11

Published 2 июля 2016, 04:11

Modified 17 сентября 2022, 10:31

Updated 17 сентября 2022, 10:31

Новый фотоальбом "Посмотри на Владивосток-2015" включает 156 снимков

2 июля 2016, 04:11
Накануне в кинотеатре "Уссури" наградили победителей фотоконкурса

Накануне празднования 156-й годовщины основания Владивостока в кинотеатре «Уссури» состоялась презентация фотоальбома «Посмотри на Владивосток-2015». Этот альбом стал уже четвёртым. Традиционно его издание венчает ежегодный одноимённый фотоконкурс, в котором могут участвовать все — как профессионалы, так и любители. Главное условие — на снимках должен быть изображён Владивосток — и никакое иное место. Придумала проект конкурса Вита Маслий — сама первоклассный фотограф, давно проживающая во Владивостоке.

В очередной альбом вошло ровно 156 фотографий, отобранных членами жюри из двух тысяч присланных работ. В составе жюри - известные творческие люди из разных городов и даже стран: известный английский фотохудожник-преподаватель Рольф Гобитс, фотожурналист Василий Прудников (Москва), главный хранитель музея имени Арсеньева Нина Керчелаева, фотограф Валентин Труханенко, профессор Вашингтонского государственного университета Биргитта Мария Ингемансон, журналист и писатель Василий Авченко, писатель и художник Лора Белоиван, редактор Шаши Мартынова (Москва), художник Сергей Патлах, преподаватель фотоотделения ВГУЭС Елена Мельникова, дизайнер интерьеров Алексей Лаптев, искусствовед и культуролог Марина Тараканова (Беларусь), галерист Александр Городний, фотохудожник Михаил Павин.

Конкурс шёл на сайте Look at Vladivostok, где голосовать за выложенные снимки мог каждый. Фотоработы были сгруппированы по номинациям: «Архитектура», «Портрет», «События», «Повседневность», «Море», «Семья» и «Места памяти». Они были выбраны жюри из более чем 2 тысяч снимков.

Главный приз конкурса жюри присудило фотографу со стажем, работающему в газете «Владивосток», Алексею Воронину. Он прислал на конкурс всего один снимок - и победил, по его словам, «случайно». На фото изображены курсанты Морского госуниверситета на параде.

#Денис Объедкин#Новости#Культура
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