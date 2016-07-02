Новый фотоальбом "Посмотри на Владивосток-2015" включает 156 снимков

Накануне празднования 156-й годовщины основания Владивостока в кинотеатре «Уссури» состоялась презентация фотоальбома «Посмотри на Владивосток-2015». Этот альбом стал уже четвёртым. Традиционно его издание венчает ежегодный одноимённый фотоконкурс, в котором могут участвовать все — как профессионалы, так и любители. Главное условие — на снимках должен быть изображён Владивосток — и никакое иное место. Придумала проект конкурса Вита Маслий — сама первоклассный фотограф, давно проживающая во Владивостоке.