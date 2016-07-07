В Хабаровске предметом мошенничества стала варёная креветка

Об этом узнал знакомый заявителя. Он предложил взять морепродукты на реализацию, а деньги вернуть после продажи. Мужчины заключили устное соглашение. После того, как партия креветки оказалась в распоряжении злоумышленника, он начал избегать личных контактов и перестал выходить на связь. Ущерб владелец деликатесного товара оценил в сумму порядка 150 тысяч рублей.