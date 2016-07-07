В Хабаровске предметом мошенничества стала варёная креветка

Posted 7 июля 2016, 01:33
Published 7 июля 2016, 01:33
Modified 17 сентября 2022, 10:31
Updated 17 сентября 2022, 10:31
Стражи порядка раскрыли мошенничество с продажей даров моря, которое произошло в краевом центре. Сотрудники уголовного розыска управления МВД России по Хабаровску задержали местного жителя, который взял у своего знакомого на реализацию партию варёной креветки, но не вернул ни денег, ни товара.
В городской отдел полиции № 11 обратился житель Краснофлотского района, ставший жертвой мошеннических действий со стороны приятеля. Потерпевший хотел продать 180 килограммов варёной креветки и искал клиента, который бы смог приобрести всю партию оптом.
Об этом узнал знакомый заявителя. Он предложил взять морепродукты на реализацию, а деньги вернуть после продажи. Мужчины заключили устное соглашение. После того, как партия креветки оказалась в распоряжении злоумышленника, он начал избегать личных контактов и перестал выходить на связь. Ущерб владелец деликатесного товара оценил в сумму порядка 150 тысяч рублей.
Сотрудники уголовного розыска задержали подозреваемого. Ранее фигурант уже был судим за грабеж. Часть партии 28-летний злоумышленник успел реализовать, а вырученные деньги потратил на личные нужды.
Как сообщает пресс-служба УМВД России по Хабаровскому краю, в настоящее время подозреваемый дал признательные показания и написал явку с повинной. В отношении него избрана мера пресечения — подписка о невыезде. По факту мошенничества возбуждено уголовное дело.