В Хабаровске скончался известный художник Александр Лепетухин

Posted 11 июля 2016, 23:59
Published 11 июля 2016, 23:59
Modified 14 декабря 2023, 16:06
Updated 14 декабря 2023, 16:06
После продолжительной болезни из жизни ушёл известный хабаровский художник Александр Лепетухин. Знаменит был мастер также и как детский писатель. Его жизнь оборвалась минувшей ночью. Александр Лепетухин оставил после себя множество произведений. Живописец работал в области станковой и книжной графики.
Мастер родился 2 мая 1948 года в Николаевске-на-Амуре. В 1971 году художник закончил художественно-графический факультет Хабаровского государственного педагогического института. Учился он под руководством Евгения Фентисова и Александра Гурикова. В качестве дипломной работы он создал серию театральных плакатов. В годы учёбы Александр Лепетухин был одним из организаторов творческой группы «СТО». С 1973 года мастер преподавал на художественно-графическом факультете ХГПУ.
С 1989 года художник являлся членом Союза художников России. Работы Александра Лепетухина являлись украшением республиканских, зональных, краевых и городских выставок. Произведения мастера также представлялись за рубежом — в США, Испании, Германии, Японии и Китае.
В 2007 году за книгу «Хехцирские сказки» Александр Лепетухин был удостоен звания лауреата Всероссийской премии имени Петра Ершова за лучшее литературное произведение для детей, в том же году стал финалистом национальной детской литературной премии «Заветная мечта».
Произведения художника имеются в коллекциях Музея изобразительных искусств ЕАО, Приморской картинной галереи, Музея изобразительных искусств, Музейно-выставочного центра Забайкальского края, Сахалинского областного художественного музея, Дальневосточного художественного музея, Одесского художественного музея.
Как ранее писало РИА «Восток-Медиа», в июне 2014 года Александр Лепетухин был удостоен почётного звания «Заслуженный художник России». Соответствующее удостоверение хабаровский мастер получил из рук губернатора региона Вячеслава Шпорта.