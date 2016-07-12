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Posted 11 июля 2016, 23:59

Published 11 июля 2016, 23:59

Modified 14 декабря 2023, 16:06

Updated 14 декабря 2023, 16:06

В Хабаровске скончался известный художник Александр Лепетухин

11 июля 2016, 23:59
Он ушёл из жизни после продолжительной болезни

После продолжительной болезни из жизни ушёл известный хабаровский художник Александр Лепетухин. Знаменит был мастер также и как детский писатель. Его жизнь оборвалась минувшей ночью. Александр Лепетухин оставил после себя множество произведений. Живописец работал в области станковой и книжной графики.

Мастер родился 2 мая 1948 года в Николаевске-на-Амуре. В 1971 году художник закончил художественно-графический факультет Хабаровского государственного педагогического института. Учился он под руководством Евгения Фентисова и Александра Гурикова. В качестве дипломной работы он создал серию театральных плакатов. В годы учёбы Александр Лепетухин был одним из организаторов творческой группы «СТО». С 1973 года мастер преподавал на художественно-графическом факультете ХГПУ.

С 1989 года художник являлся членом Союза художников России. Работы Александра Лепетухина являлись украшением республиканских, зональных, краевых и городских выставок. Произведения мастера также представлялись за рубежом — в США, Испании, Германии, Японии и Китае.

В 2007 году за книгу «Хехцирские сказки» Александр Лепетухин был удостоен звания лауреата Всероссийской премии имени Петра Ершова за лучшее литературное произведение для детей, в том же году стал финалистом национальной детской литературной премии «Заветная мечта».

Произведения художника имеются в коллекциях Музея изобразительных искусств ЕАО, Приморской картинной галереи, Музея изобразительных искусств, Музейно-выставочного центра Забайкальского края, Сахалинского областного художественного музея, Дальневосточного художественного музея, Одесского художественного музея.

Как ранее писало РИА «Восток-Медиа», в июне 2014 года Александр Лепетухин был удостоен почётного звания «Заслуженный художник России». Соответствующее удостоверение хабаровский мастер получил из рук губернатора региона Вячеслава Шпорта.

#Денис Объедкин#Новости#Хабаровский край#Общество
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