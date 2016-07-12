В Хабаровске скончался известный художник Александр Лепетухин

Мастер родился 2 мая 1948 года в Николаевске-на-Амуре. В 1971 году художник закончил художественно-графический факультет Хабаровского государственного педагогического института. Учился он под руководством Евгения Фентисова и Александра Гурикова. В качестве дипломной работы он создал серию театральных плакатов. В годы учёбы Александр Лепетухин был одним из организаторов творческой группы «СТО». С 1973 года мастер преподавал на художественно-графическом факультете ХГПУ.