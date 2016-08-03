10 лет работы на формирование инвестклимата региона

Posted 3 августа 2016, 04:31
Published 3 августа 2016, 04:31
Modified 17 сентября 2022, 14:26
Updated 17 сентября 2022, 14:26
11 августа 2016 года знаменитый проект федерального уровня Бизнес-Клуб «Диалоги» отметит своё десятилетие. К этой знаменательной дате Бизнес-Клуб подошёл с заметными результатами и достижениями: проведено более 100 заседаний по самым актуальным вопросам, волнующим бизнес-сообщество страны, с 2012 года во Владивостоке ежегодно собирается Международный Экономический Бизнес-Конгресс.
Своей целью Бизнес-Клуб «Диалоги» ставит развитие бизнес-сообщества региона для формирования благоприятного инвестиционного климата Дальнего Востока России.
Формат Бизнес-Клуба – это заседания, которые проходят каждый месяц и собирают на своей коммуникационной площадке ведущих экспертов России, лучших отечественных и зарубежных специалистов, влиятельных владельцев среднего и крупного бизнеса, представителей науки и образования, власти.
Заседания Бизнес-Клуба «Диалоги» – это общепризнанная эффективная площадка для развития бизнеса, общения, влияния и престижа дальневосточных компаний.
Динамика развития Бизнес-Клуба «Диалоги» высоко оценивается в России и за рубежом.
Укреплению статуса Дальнего Востока России как инвестиционно привлекательного региона способствуют события международного масштаба, такие как владивостокский саммит АТЭС в 2012 году, Восточный экономический форум и Международный Экономический Бизнес-Конгресс, который проводится по инициативе Бизнес-Клуба «Диалоги». В 2016 году состоится уже V Международный Экономический Бизнес-Конгресс.