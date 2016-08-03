10 лет работы на формирование инвестклимата региона

Укреплению статуса Дальнего Востока России как инвестиционно привлекательного региона способствуют события международного масштаба, такие как владивостокский саммит АТЭС в 2012 году, Восточный экономический форум и Международный Экономический Бизнес-Конгресс, который проводится по инициативе Бизнес-Клуба «Диалоги». В 2016 году состоится уже V Международный Экономический Бизнес-Конгресс.