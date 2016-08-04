Во владивостокском "Адмирале" появился четвёртый вратарь

Posted 3 августа 2016, 23:53
Published 3 августа 2016, 23:53
Modified 17 сентября 2022, 10:30
Updated 17 сентября 2022, 10:30
«Адмирал» и «Динамо» обменялись игроками. Вместе с новым вратарём во Владивосток последует денежная компенсация, сообщает РИА «Восток-Медиа».
Накануне стало известно, что владивостокский хоккейный клуб «Адмирал» и московское «Динамо» обменялись игроками. В столицу отправился нападающий Артём Подшендялов. Вместо него во Владивосток приедет 20-летний вратарь Никита Серебряков, кроме того, "бело-голубые" готовы подкрепить трансфер денежной компенсацией. По предварительной информации, может произойти трёхсторонний обмен, и "Адмирал" обменяет Серебрякова на игрока из другого клуба.
В 62 матчах сезона 2015/16 на счету Подшендялова 16 заброшенных шайб и 17 голевых передач. Ранее в одном из своих интервью нападающий говорил, что в планах на сезон 16/17 «Адмирал» на первом месте». «Мне всё здесь понравилось, всё устраивает – город красивый, атмосфера, болельщики, отношения в коллективе», - поделился с журналистом Артём.
20-летний Серебряков – воспитанник СДЮШОР «Динамо», обладатель Мирового Кубка вызова - 2012 в составе сборной России, участник юниорского чемпионата мира - 2013. «Два с половиной сезона провёл в Северной Америке, выступая в Лиге Онтарио за «Сагино Спирит». В прошедшем сезоне провёл 25 матчей за «Динамо» из Балашихи в ВХЛ, а также 4 встречи за ХК МВД в МХЛ», - сообщается на сайте ХК «Адмирал».
Ранее стало известно, что к владивостокскому клубу присоединился 19-летний голкипер Максим Третьяк. В прошедшем сезоне он провёл 13 матчей за армейский фарм-клуб «Звезда» в Высшей лиге и два матча за «Красную Армию» в Молодёжной лиге. Третьяк также дебютировал в составе ЦСКА в матче против СКА-МВО за Кубок «Русской классики» ВХЛ.