Во владивостокском "Адмирале" появился четвёртый вратарь

В 62 матчах сезона 2015/16 на счету Подшендялова 16 заброшенных шайб и 17 голевых передач. Ранее в одном из своих интервью нападающий говорил, что в планах на сезон 16/17 «Адмирал» на первом месте». «Мне всё здесь понравилось, всё устраивает – город красивый, атмосфера, болельщики, отношения в коллективе», - поделился с журналистом Артём.