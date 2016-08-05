Волонтёры из Хабаровска работают на Олимпиаде в Рио

«Изначально я очень хотела попасть на Олимпиаду в Сочи, но поздно узнала, что там нужны волонтёры. Особого желания побывать в Рио не было, но хотелось на Игры. Родственники переживали, всё-таки лететь далеко. Успокоились тем, что я лечу не одна, а с Леной. Со сборной работаю уже девятый день — очень хорошие люди, добрые и внимательные, любят русских, и все знают наш язык», — поделилась впечатлениями Татьяна Прописнова.