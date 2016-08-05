Волонтёры из Хабаровска работают на Олимпиаде в Рио

Posted 5 августа 2016, 04:33
Published 5 августа 2016, 04:33
Modified 17 сентября 2022, 10:30
Updated 17 сентября 2022, 10:30
На Олимпиаде в Рио-де-Жанейро Хабаровск представляет только один спортсмен — боксёр Андрей Замковой, зато в волонтёрском корпусе работают сразу два жителя дальневосточной столицы — Елена Григорьева и Татьяна Прописнова.
Чтобы пройти отбор, девушки отправили заявки в организационный комитет ещё в 2014 году. Через год они прошли три этапа испытаний: сначала была рассмотрена их анкета, а затем претенденток пригласили на онлайн-собеседование.
«Впервые одновременно по Skype проводили собеседование сразу для восьми-десяти претендентов из разных стран. Мы по очереди отвечали на вопросы, а потом участвовали в мини-деловой игре. Нам дали задание придумать и презентовать лозунг для волонтёров Олимпиады», — рассказала корреспонденту РИА «Восток-Медиа» Елена Григорьева.
После очередного отсева у кандидатов проверяли знания Олимпиады, видов спорта, спортивных объектов. Хабаровчанки легко справились и с этой задачей — за плечами Татьяны работа на фестивале «Амурские волны», чемпионатах мира по хоккею с мячом и киокусинкай, а у Елены Григорьевой к этому списку добавлены Олимпиада в Сочи и чемпионат мира по лёгкой атлетике в Москве.
Кандидатов в волонтёры из краевой столицы было больше. Но кто-то не прошёл отбор, а кто-то отказался от приглашения оргкомитета — дорогу и проживание добровольным помощникам пришлось оплачивать за свой счёт. В Рио их обеспечивают только экипировкой и едой.
«За два месяца до начала Олимпиады организаторы запустили специальный сайт, где местные волонтёры предлагали иностранцам разместиться у себя. Мы этой возможностью не воспользовались, потому что уже забронировали себе жильё. Сейчас мы снимаем комнату у местных жителей недалеко от Олимпийской деревни», — отметила Елена Григорьева.
Елена работает в Rio Olympic Arena, где пройдут соревнования по спортивной и художественной гимнастике, а также прыжкам на батуте. Уже сейчас она помогает фотографам найти нужную точку для эффектной съёмки, чтобы при этом не мешать атлетам и зрителям. Также она объясняет правила работы на площадке и выводит неаккредитованных сотрудников СМИ за пределы фотозоны.
Татьяна Прописнова помогает сборной Узбекистана в Олимпийской деревне. Её должность называется NOC assistant. Девушка помогала приводить в порядок жильё спортсменов, развешивала их национальные флаги в комнатах, встречала атлетов, помогала пройти им процедуру аккредитации и допинг-контроля.
«Изначально я очень хотела попасть на Олимпиаду в Сочи, но поздно узнала, что там нужны волонтёры. Особого желания побывать в Рио не было, но хотелось на Игры. Родственники переживали, всё-таки лететь далеко. Успокоились тем, что я лечу не одна, а с Леной. Со сборной работаю уже девятый день — очень хорошие люди, добрые и внимательные, любят русских, и все знают наш язык», — поделилась впечатлениями Татьяна Прописнова.
Девушки отмечают, что на этих соревнованиях работает много русских волонтёров, среди них немало добровольцев, помогавших проводить Игры в Сочи. В Рио хабаровчанки пробудут до конца Олимпиады. Пока же им приходится вставать в семь утра и ложиться спать поздней ночью. С началом состязаний работы у них станет ещё больше.