Во Владивостоке вспоминали подвиг танкера "Таганрог"

Вспомним, как это было. Один из самых крупных танкеров (22 тысячи тонн водоизмещения) «Таганрог», приписанный к ДВМП, занимался перевозками из тихоокеанских портов США судового топлива и авиационного бензина. В памятный день, ровно 71 год назад, он стоял на рейде Первореченской нефтебазе в Амурском заливе. На борту находился как гражданский экипаж, так и несколько моряков-краснофлотцев. Недалеко, также на якорях, стояли танкеры «Апшерон» и «Батуми». Капитаном «Таганрога» был Кузьма Зайцев. В полдень с танкера заметили летящий со стороны станции Океанской самолёт, опознанный как японский. Примерно на расстоянии километра от танкера с самолёта был открыт пулеметный огонь. По команде военного помощника Бурмистрова боевые расчёты электрика Лещенко, матросов Кулика, Кобызева и Мурзы открыли заградительный огонь из зенитных пулемётов. Очередь попала в цель, и охваченный пламенем самолёт рухнул в воду в нескольких десятках метров о танкера. Руководил палубной командой старпом Виктор Сахаров, впоследствии один из прославленных капитанов ДВМП, Герой Социалистического Труда.