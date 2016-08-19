Во Владивостоке вспоминали подвиг танкера "Таганрог"

Posted 19 августа 2016, 07:11
Published 19 августа 2016, 07:11
Modified 17 сентября 2022, 10:28
Updated 17 сентября 2022, 10:28
18 августа 1945 года моряки танкера «Таганрог» сбили японский самолёт в небе над Владивостоком. В память об этом героическом событии на территории Первореченской нефтебазы краевого центра провели митинг, участие в котором приняли и депутаты Законодательного Собрания Приморского края – Виктор Горчаков и Юрий Корсаков.
На нефтебазе собрались представители власти, ветераны, сотрудники предприятия АО «ННК «Приморнефтепродукт», Дальневосточного морского пароходства. Председатель краевого парламента Виктор Горчаков пришёл на митинг с супругой, Натальей Константиновной, дочерью одного из участников тех событий.
Вспомним, как это было. Один из самых крупных танкеров (22 тысячи тонн водоизмещения) «Таганрог», приписанный к ДВМП, занимался перевозками из тихоокеанских портов США судового топлива и авиационного бензина. В памятный день, ровно 71 год назад, он стоял на рейде Первореченской нефтебазе в Амурском заливе. На борту находился как гражданский экипаж, так и несколько моряков-краснофлотцев. Недалеко, также на якорях, стояли танкеры «Апшерон» и «Батуми». Капитаном «Таганрога» был Кузьма Зайцев. В полдень с танкера заметили летящий со стороны станции Океанской самолёт, опознанный как японский. Примерно на расстоянии километра от танкера с самолёта был открыт пулеметный огонь. По команде военного помощника Бурмистрова боевые расчёты электрика Лещенко, матросов Кулика, Кобызева и Мурзы открыли заградительный огонь из зенитных пулемётов. Очередь попала в цель, и охваченный пламенем самолёт рухнул в воду в нескольких десятках метров о танкера. Руководил палубной командой старпом Виктор Сахаров, впоследствии один из прославленных капитанов ДВМП, Герой Социалистического Труда.
Председатель Законодательного Собрания Виктор Горчаков, приветствуя ветеранов и всех гостей, сказал, что митинг памяти экипажа танкера «Таганрог» не только воздаст должное героям, но и сузит зону непонимания между Россией и Японией. «Между нашими странами решены не все вопросы, – заметил он. – Некоторые аспекты наших отношений будут обсуждаться на Восточном экономическом форуме, который пройдет 2-3 сентября во Владивостоке. Ожидается, что в нём примет участие премьер-министр Японии Синдзо Абэ».
Спикер краевого парламента отметил, что основа нашей позиции неизменна – советский народ победил в той войне, и мы не забудем героизма и самоотверженности наших людей. Одним из героических моментов стал и августовский день 1945 года. «Японский император объявил капитуляцию 15 августа, но лётчик всё же привёл самолёт к Владивостоку и начал решительную атаку. Владивосток был защищен флотом, но и гражданские моряки, благодаря ежедневным тренировкам, показали высокие боевые навыки. Безусловно, это был подвиг, достойный увековечения», – подчеркнул Виктор Горчаков.
В своем выступлении на митинге и.о. генерального директора АО «ННК «Приморнефтепродукт» Виталий Вершинин подчеркнул, что памятник 15 героям–нефтянникам, погибшим в боях за Родину в 1941-1945 годах, у которого проходит митинг, хорошее место, чтобы вспомнить о великом ратном и оборонном труде. О героях, тружениках. Работники предприятия во все времена проявляют высокую ответственность и профессионализм.
Первый вице-президент ПАО «ДВМП» Владимир Корчанов добавил, что, запустив за 30 секунд паровой котЁл танкера, и в минуту уведя судно от пылающего самолЁта, экипаж «Таганрога» продемонстрировал знание в работе с механизмами и слаженность. «Я хочу, чтобы сегодняшние курсанты МГУ имени адмирала Невельского брали пример с моряков тех лет. Прекрасная, слаженная работа всех, профессионализм, смелость, отвага. Двадцать пять судов с экипажами ДВМП погибли в те годы, и наша задача помнить, какой ценой, чьими руками страна победила». Он также напомнил, что машинной командой на «Таганроге» руководил старший механик Константин Иосифович Поверов, впоследствии кавалер ордена Ленина и ведущий механик-наставник ДВМП.
Его дочь — Наталья Константиновна Горчакова рассказывает: «Мой отец был человеком непростым. Приятно, что его сегодня вспоминают как героя, ведь он таким и был. Умный и образованный, молчаливый, суровый и собранный. Наверное, благодаря своей собранности, в нестандартной ситуации он действовал так быстро и эффективно. А экипаж проявил настоящее братство. В экстремальных ситуациях наш народ проявляет свои лучшие качества». Наталья Горчакова поддержала предложение ветеранских организаций установить памятную доску о подвиге экипажа танкера «Таганрог». «Это была бы добрая память, людям интересны такие страницы истории, посмотрите, как много здесь сегодня гостей. Русский народ достоин высокой оценки своих заслуг», – сказала она.
О Константине Иосифовиче Поверове известно, что он коренной приморец, закончил Владивостокский морской техникум. В те же 20-30 годы там училась Анна Ивановна Щетинина. Поверов прошёл всё, что выпало на долю моряков той эпохи, — от ленд-лизовских рейсов (позже их стали называть «огненными») до массового освоения Восточной Арктики и рейсов к берегам воюющего Вьетнама. Входил в состав руководства ДВМП, обладал большим авторитетом, в 90-х его именем был назван контейнеровоз — «Механик Поверов».
Президиум Верховного Совета СССР своим Указом наградил большую группу моряков «Таганрога» орденами и медалями. Фёдора Бурмистрова наградили орденом Отечественной войны 1-й степени, остальных отличившихся участников — Зайцева, Сахарова, Мусатова , Поверова, Рослякова, Кобызева, Мурзу, Кулика и Лещенко — орденами Красной Звезды, напоминает пресс-служба заксобрания края.