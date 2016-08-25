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Posted 25 августа 2016, 05:30

Published 25 августа 2016, 05:30

Modified 17 сентября 2022, 10:28

Updated 17 сентября 2022, 10:28

Неадекватный житель Владивостока выкидывал вещи из окна

25 августа 2016, 05:30
Сюжет
Происшествие
Своим имуществом он поделился с соседями

Сегодня некоторые жители приморской столицы стали очевидцами странного поведения мужчины на Чуркине. Человек, по всей вероятности, находящийся в наркотическом опьянении, стал выкидывать вещи из окна квартиры, при этом, так и норовя поделиться своим имуществом с соседями.

Как выяснил корреспондент РИА «Восток-Медиа», жилец квартиры на 8-м этаже гостинки № 30 на улице Надибаидзе уже не в первый раз замечен в подобной ситуации. По словам очевидцев, молодой мужчина по кусочкам разобрал оконные рамы и скинул их с высоты. Щедрый гражданин сегодня решил поделиться остатками своего имущества и с другими жильцами дома, самаритянин буквально целился в окно соседей, проживающих этажом ниже. Не дожидаясь, когда спикирует и сам разгорячённый парень, очевидцы вызвали полицейских.

Прибывшие на место происшествия стражи правопорядка вызвали для буйного молодого человека скорую помощь. В пресс-службе городского управления МВД корреспонденту РИА «Восток-Медиа» пояснили, что в отношении мужчины проводится проверка. Неадекватному поведению предшествовал скандал в семье. Очевидцы же уверены, что причина столь эмоционального самовыражения кроется в наркотиках.

#Денис Объедкин#Новости#Происшествие
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