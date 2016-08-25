Неадекватный житель Владивостока выкидывал вещи из окна

Как выяснил корреспондент РИА «Восток-Медиа», жилец квартиры на 8-м этаже гостинки № 30 на улице Надибаидзе уже не в первый раз замечен в подобной ситуации. По словам очевидцев, молодой мужчина по кусочкам разобрал оконные рамы и скинул их с высоты. Щедрый гражданин сегодня решил поделиться остатками своего имущества и с другими жильцами дома, самаритянин буквально целился в окно соседей, проживающих этажом ниже. Не дожидаясь, когда спикирует и сам разгорячённый парень, очевидцы вызвали полицейских.