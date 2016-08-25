"Ночь кино" во Владивостоке начнётся с "Легенды № 17"

На выходных Владивосток примет участие в первой всероссийской акции «Ночь кино», которая начнётся вечером в субботу, 27 августа. В 19:30 на сцену амфитеатра на Спортивной набережной выйдут творческие коллективы Приморского края - с программой, посвящённой советским и российским фильмам. Артисты исполнят музыкально-хореографические, театральные композиции, песни из любимых многими кинофильмов. Среди них - «Тени исчезают в полдень», «Приключения Электроника», «Ночной дозор», мультфильм «Золушка» и другие, а также номера из известных мюзиклов и сказок в исполнении образцового музыкального театра «Овация».