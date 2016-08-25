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Posted 25 августа 2016, 03:20

Published 25 августа 2016, 03:20

Modified 15 декабря 2023, 06:46

Updated 15 декабря 2023, 06:46

"Ночь кино" во Владивостоке начнётся с "Легенды № 17"

25 августа 2016, 03:20
Приморская столица примет участие в масштабной акции вместе со всей страной

Через несколько дней во Владивостоке пройдёт всероссийская акция «Ночь кино», посвящённая отечественному кинематографу. Жители и гости города увидят три фильма, снятых в России за последние пять лет, сообщает РИА «Восток-Медиа» со ссылкой на пресс-службу краевой администрации.

На выходных Владивосток примет участие в первой всероссийской акции «Ночь кино», которая начнётся вечером в субботу, 27 августа. В 19:30 на сцену амфитеатра на Спортивной набережной выйдут творческие коллективы Приморского края - с программой, посвящённой советским и российским фильмам. Артисты исполнят музыкально-хореографические, театральные композиции, песни из любимых многими кинофильмов. Среди них - «Тени исчезают в полдень», «Приключения Электроника», «Ночной дозор», мультфильм «Золушка» и другие, а также номера из известных мюзиклов и сказок в исполнении образцового музыкального театра «Овация».

«В концертной программе выступит финалистка всероссийского конкурса «Новая звезда» 2016 года Люся Алексеенко. Отдельной строкой в концертной программе пройдёт тема героизма русских солдат. Все концертные номера будут сопровождаться видеорядом из фильмов», – рассказали в краевом департаменте культуры.

После концертной программы, в 20:30, на экране размером 7 на 3,5 метра покажут три отечественные картины: «Легенда № 17», «Батальонъ» и анимационную ленту «Смешарики. Легенда о золотом драконе». Именно эти ленты стали лидерами народного голосования, который проводился на сайте, посвящённого Году российского кино. Среди самых популярных фильмов также оказались «Экипаж», «Сталинград», «Высоцкий. Спасибо, что живой» и «Духлесс».

Ведущими программы назначены художественный руководитель Пушкинского театра Дальневосточного федерального университета, финалист конкурса «Новая звезда» 2015 года Александр Пстыга и лауреат всероссийского фестиваля-конкурса детского кино «Весёлая ларга», лауреат государственной премии по поддержке талантливой молодёжи Глеб Заря.

Предполагаемое количество участников акции – 2,5 тысячи человек.

#Денис Объедкин#Новости#Культура
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