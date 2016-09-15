Дорожные полицейские указали на самые опасные места Хабаровска

На третьем месте импровизированного рейтинга опасности расположился Центральный район дальневосточной столицы — там дорожные полицейские насчитали пять очагов аварийности. Особенно часто машины бьются на улице Ленина, где зарегистрировано два опасных участка. Также по одному проблемному месту есть на улицах Дикопольцева, Льва Толстого и Муравьёва-Амурского. Всего за первое полугодие 2016 года в указанных местах зафиксировали 28 аварий, в которых пострадали 28 человек и один погиб.