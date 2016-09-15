Дорожные полицейские указали на самые опасные места Хабаровска

Posted 15 сентября 2016, 00:50
Published 15 сентября 2016, 00:50
Modified 17 сентября 2022, 10:28
Updated 17 сентября 2022, 10:28
Индустриальный район Хабаровска находится в списке лидеров у дорожных полицейских по количеству очагов аварийности. К такому выводу правоохранители пришли, подведя полугодовой анализ дорожно-транспортных происшествий, произошедших в дальневосточной столице. По данным экспертов, особенно внимательными нужно быть автолюбителям, которые пользуются улицей Краснореченской. Так, только на этой автомагистрали есть целых восемь мест, где машины бьются чаще всего.
Цифры, расположенные в скобках, обозначают номера домов по улице, указанной в первой колонке таблицы. Цифры за скобками означают количество ДТП по этому адресу, число погибших и общее количество пострадавших (прим. ред.)
Второй в печальном рейтинге Индустриального района Хабаровска числится улица Суворова с четырьмя очагами аварийности. Затем идёт улица Павла Морозова, где таких мест три. По одному проблемному для полицейских участку находятся на улицах Автобусной, Юности, Блюхера, Ангарской и Ворошилова. Всего же по статистике за полгода на проблемных участках в этом районе случилось 115 дорожно-транспортных происшествий — пострадали 149 человек, четверо погибли.
За Индустриальным районом со значительным отставанием следует Железнодорожный, с тринадцатью очагами аварийности. Так, три таких места есть на улице Карла Маркса и два — на проспекте 60-летия Октября. Помимо этих магистралей, по одному очагу задокументировали на улицах Большой, Воронежской, Восточном шоссе, Демьяна Бедного, Краснодарской, Приморской, Серышева, Совхозной и Шелеста. За шесть месяцев там произошло 66 аварий, пострадали 90 человек и погибли пятеро.
На третьем месте импровизированного рейтинга опасности расположился Центральный район дальневосточной столицы — там дорожные полицейские насчитали пять очагов аварийности. Особенно часто машины бьются на улице Ленина, где зарегистрировано два опасных участка. Также по одному проблемному месту есть на улицах Дикопольцева, Льва Толстого и Муравьёва-Амурского. Всего за первое полугодие 2016 года в указанных местах зафиксировали 28 аварий, в которых пострадали 28 человек и один погиб.
Замыкают список Кировский и Краснофлотский районы. И если в первом зарегистрировано всего два очага дорожно-транспортных происшествий, то второй такими местами не отмечен вообще. Так, в Кировском районе водителям стоит обратить внимание на участок улицы Серышева рядом с домами № 9, 11 и 22. Аварийностью также отметилась улица Бойко-Павлова. Всего за шесть месяцев эти очаги привлекли восемь дорожно-транспортных происшествий — пострадали 12 человек.
По информации отдела пропаганды управления ГИБДД России по Хабаровскому краю, в сравнении с аналогичным периодом 2015 года, количество неблагоприятных для водителей участков в краевом центре осталось прежним — их как было, так и осталось сорок.