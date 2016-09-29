На Сахалине открылась юбилейная конференция по нефти и газу

Posted 29 сентября 2016, 01:44
Published 29 сентября 2016, 01:44
Modified 15 декабря 2023, 06:46
Updated 15 декабря 2023, 06:46
Сегодня, 29 сентября, начала работу XX конференция «Нефть и газ Сахалина», собравшая свыше 600 участников и 250 компаний из 20 стран мира. Большой интерес делегатов вызвал доклад представителей «Роснефти», сообщает портал OilCapital.ru.
Больше 380 миллионов тонн – такой объём запасов углеводородов оценили специалисты на шельфовых и прибрежных участках «Роснефти» на Сахалине.
«Суммарный извлекаемый запас углеводородов, которым располагает компания в регионе, – более 380 миллионов тонн в нефтяном эквиваленте, это 40 % нефти и 60 % газа. 20 % существующих запасов располагаются на суше, а 80 % – на шельфе», – сообщил начальник управления геолого-разведочных работ на шельфе «Роснефти» Александр Жаров (цитата по агентству «Интерфакс»).
«Роснефть» сейчас оформила недропользование на 46 лицензионных участках в Сахалинской области, уточнил Жаров. Часть из них находятся в прилегающих к острову морских акваториях. За последнюю пятилетку количество корпоративных наделов утроилось.
Нефтяная компания «Роснефть» одновременно проводит разведку на новых лицензионных участках острова, потенциал которых оценивается более чем в 1,5 миллиарда тонн в нефтяном эквиваленте. Инвестиции компании в геологоразведку Сахалинской области в 2016 году достигли рекордной цифры – 31,5 миллиарда рублей.