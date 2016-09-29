vostokmedia.com
ГлавноеВсе новости
vostokmedia.com
ГлавноеВсе новости

Posted 29 сентября 2016, 01:44

Published 29 сентября 2016, 01:44

Modified 15 декабря 2023, 06:46

Updated 15 декабря 2023, 06:46

На Сахалине открылась юбилейная конференция по нефти и газу

29 сентября 2016, 01:44
"Роснефть" доложила о рекордных инвестициях в разведку ресурсов

Сегодня, 29 сентября, начала работу XX конференция «Нефть и газ Сахалина», собравшая свыше 600 участников и 250 компаний из 20 стран мира. Большой интерес делегатов вызвал доклад представителей «Роснефти», сообщает портал OilCapital.ru.

Больше 380 миллионов тонн – такой объём запасов углеводородов оценили специалисты на шельфовых и прибрежных участках «Роснефти» на Сахалине.

«Суммарный извлекаемый запас углеводородов, которым располагает компания в регионе, – более 380 миллионов тонн в нефтяном эквиваленте, это 40 % нефти и 60 % газа. 20 % существующих запасов располагаются на суше, а 80 % – на шельфе», – сообщил начальник управления геолого-разведочных работ на шельфе «Роснефти» Александр Жаров (цитата по агентству «Интерфакс»).

«Роснефть» сейчас оформила недропользование на 46 лицензионных участках в Сахалинской области, уточнил Жаров. Часть из них находятся в прилегающих к острову морских акваториях. За последнюю пятилетку количество корпоративных наделов утроилось.

Нефтяная компания «Роснефть» одновременно проводит разведку на новых лицензионных участках острова, потенциал которых оценивается более чем в 1,5 миллиарда тонн в нефтяном эквиваленте. Инвестиции компании в геологоразведку Сахалинской области в 2016 году достигли рекордной цифры – 31,5 миллиарда рублей.

#Денис Объедкин#Новости#Экономика#Сахалинская область
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт vostokmedia.com обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Восток-Медиа». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-77373 от 25 декабря 2019 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

И.о. главного редактора: Голубь Андрей Александрович

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Реклама: [email protected] (часовой пояс +7 к Мск, UTC+10 (GMT+10))

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика