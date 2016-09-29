На Сахалине открылась юбилейная конференция по нефти и газу

«Суммарный извлекаемый запас углеводородов, которым располагает компания в регионе, – более 380 миллионов тонн в нефтяном эквиваленте, это 40 % нефти и 60 % газа. 20 % существующих запасов располагаются на суше, а 80 % – на шельфе», – сообщил начальник управления геолого-разведочных работ на шельфе «Роснефти» Александр Жаров (цитата по агентству «Интерфакс»).