Тигр, который взбудоражил весь Владивосток, двинулся к Снеговой пади

Ранее РИА «Восток-Медиа» уже сообщало о том, что сотрудники полиции ищут тигра во Владивостоке. Сообщение о том, что по городу разгуливает хищник, поступило в дежурную часть почти сутки назад. С тех пор, как эта новость облетела весь город, местные жители устроили настоящую истерику — некоторые реально паникуют, другие же просто отшучиваются. Поиски животного шли на протяжении всей ночи, на след хозяина тайги пытаются выйти автоматчики.