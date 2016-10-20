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Posted 20 октября 2016, 03:36

Published 20 октября 2016, 03:36

Modified 13 января, 07:55

Updated 13 января, 07:55

Тигр, который взбудоражил весь Владивосток, двинулся к Снеговой пади

20 октября 2016, 03:36
Сюжет
Происшествие
Хищника засекли бдительные водители

В Сети появилось реальное видеоподтверждение того, что по Владивостоку разгуливает настоящий амурский тигр. Автомобилист запечатлел, как хищник при свете дня перебегает оживлённую проезжую часть, сообщает РИА «Восток-Медиа».

В социальных сетях, популярных группах и мессенджерах региона стихийно распространяется видеозапись, сделанная на автомобильный регистратор в светлое время суток. На ролике отчётливо видно, как амурский тигр быстро перебегает оживлённую трассу. Очевидцы утверждают, что запись сделана, когда животное перебегало дорогу со стороны сопки Холодильник в сторону микрорайона Снеговая Падь.

Теперь скептики, отшучивающиеся по поводу правдивости информации о тигре, получили реальное подтверждение удивительному факту. После появления этой записи сомнения по поводу тигриной истории у многих окончательно рассеялись.

Ранее РИА «Восток-Медиа» уже сообщало о том, что сотрудники полиции ищут тигра во Владивостоке. Сообщение о том, что по городу разгуливает хищник, поступило в дежурную часть почти сутки назад. С тех пор, как эта новость облетела весь город, местные жители устроили настоящую истерику — некоторые реально паникуют, другие же просто отшучиваются. Поиски животного шли на протяжении всей ночи, на след хозяина тайги пытаются выйти автоматчики.

#Денис Объедкин#Новости#Происшествие
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