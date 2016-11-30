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Posted 30 ноября 2016, 02:11

Published 30 ноября 2016, 02:11

Modified 17 сентября 2022, 14:24

Updated 17 сентября 2022, 14:24

Стартует декабрьская акция по списанию пени

30 ноября 2016, 02:11
Сюжет
ДГК
ЛуТЭК вновь идёт навстречу должникам по плате за тепловую энергию

В преддверии новогодних праздников в филиале «ЛуТЭК» АО «Дальневосточная генерирующая компания» стартует традиционная акция для потребителей тепловой энергии посёлка Лучегорск «В Новый год – без долгов!». Её цель – поощрение абонентов, решивших единовременно распрощаться с имеющейся задолженностью за тепло и горячую воду.

Чтобы принять участие в акции, необходимо с 1 по 24 декабря 2016 года погасить всю сумму накопленной задолженности перед теплоснабжающей организацией, оплатить текущий платёж за ноябрь и ранее начисленные пени за несвоевременно производившуюся оплату будут аннулированы.

«Декабрьская акция по списанию пени позволит потребителям в конце уходящего года снять с себя груз долговых обязательств без оплаты пени и в 2017 году избавиться от неприятностей, связанных с судебными тяжбами. В случае же доведения дела до суда сумму долга недобросовестного абонента увеличат и пени, и судебные издержки. Списание пени участникам, выполнившим условия акции, состоится не позднее 31 декабря 2016 года», - говорит руководитель группы по работе с потребителями отделения «Теплосбыт» филиала «ЛуТЭК» Ирина Тесленко.

На сегодня население Лучегорска задолжало за тепло и горячее водоснабжение порядка 20 миллионов рублей. При этом размер начисленной пени составляет 3 миллиона 86 тысяч рублей.

«Теплосбыт» призывает своих потребителей воспользоваться предоставленным шансом, принять участие в акции и сократить платежи на сумму пени. А также ещё раз напоминает абонентам о необходимости своевременно оплачивать потреблённый ресурс и не накапливать долги.

В прошлогодней акции приняли участие 4953 абонента. Общая сумма погашенной задолженности составила 1,2 миллиона рублей, сумма списанной населению пени – 201 тысячу рублей.

Уточнить условия акции по списанию пени, а также условия заключения соглашения о реструктуризации долга можно по телефонам: (42357) 47-7-39, 47-9-05, а также по номеру горячей линии: 29-1-11.

#Денис Объедкин#Новости#Общество#ДГК
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