Стартует декабрьская акция по списанию пени

«Декабрьская акция по списанию пени позволит потребителям в конце уходящего года снять с себя груз долговых обязательств без оплаты пени и в 2017 году избавиться от неприятностей, связанных с судебными тяжбами. В случае же доведения дела до суда сумму долга недобросовестного абонента увеличат и пени, и судебные издержки. Списание пени участникам, выполнившим условия акции, состоится не позднее 31 декабря 2016 года», - говорит руководитель группы по работе с потребителями отделения «Теплосбыт» филиала «ЛуТЭК» Ирина Тесленко.