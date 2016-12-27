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Posted 27 декабря 2016, 18:05

Published 27 декабря 2016, 18:05

Modified 17 сентября 2022, 10:21

Updated 17 сентября 2022, 10:21

В РФ около 1,5 млн человек заражены ВИЧ-инфекцией

27 декабря 2016, 18:05
Академик отметил, что скорость заражения ВИЧ-инфекцией в РФ растёт

На сегодняшний день в России около 1,5 миллиона человек являются носителями ВИЧ-инфекции. Об этом пишет utro.ru., ссылаясь на заявление академика Вадима Покровского.

По словам академика, в РФ от Синдрома приобретённого иммунодефицита (СПИД) умерло 240 тысяч человек, а почти половина смертей от инфекций вызвана вирусом ВИЧ. Во всём мире СПИД унёс жизни 50 миллионов человек, а 36 миллионов в настоящее время заражены ВИЧ.

Академик отметил, что скорость заражения ВИЧ-инфекцией в РФ растёт. Причём в России нет действенных методов профилактики этого заболевания. Покровский призвал государство объединить разных учёных, чтобы они занимались научными исследованиями, направленными на борьбу с ВИЧ. Кроме того, нужно создать новые лекарства.

#Денис Объедкин#Новости#Общество#Россия
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