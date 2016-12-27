В РФ около 1,5 млн человек заражены ВИЧ-инфекцией

По словам академика, в РФ от Синдрома приобретённого иммунодефицита (СПИД) умерло 240 тысяч человек, а почти половина смертей от инфекций вызвана вирусом ВИЧ. Во всём мире СПИД унёс жизни 50 миллионов человек, а 36 миллионов в настоящее время заражены ВИЧ.