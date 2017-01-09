В Свердловской области на дороге погибла автоледи

У девушки сломался автомобиль "Лада Калина". Она припарковала автомобиль за пределы дорожной части, не включив аварийную сигнализацию и не выставив знак аварийной остановки, и вышла из салона, чтобы найти поломку. Житель Тюмени, управляющий иномаркой Toyota, не смог сквозь снежную пургу рассмотреть препятствие и врезался в "Ладу". Отечественную легковушку отбросило на девушку, которая не выжила после ДТП.