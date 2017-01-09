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Posted 9 января 2017, 15:16

Published 9 января 2017, 15:16

Modified 15 декабря 2023, 06:46

Updated 15 декабря 2023, 06:46

В Свердловской области на дороге погибла автоледи

9 января 2017, 15:16
Сюжет
Происшествие
Как сообщает Госавтоинспекция Свердловской области, погибшая нарушила правила дорожного движения

В минувшее воскресенье на дороге между Тюменью и Екатеринбургом 21-летняя девушка погибла на трассе, когда вышла из своего автомобиля, чтобы проверить его исправность. Об этом пишет megatyumen.ru.

У девушки сломался автомобиль "Лада Калина". Она припарковала автомобиль за пределы дорожной части, не включив аварийную сигнализацию и не выставив знак аварийной остановки, и вышла из салона, чтобы найти поломку. Житель Тюмени, управляющий иномаркой Toyota, не смог сквозь снежную пургу рассмотреть препятствие и врезался в "Ладу". Отечественную легковушку отбросило на девушку, которая не выжила после ДТП.

Как сообщает Госавтоинспекция Свердловской области, погибшая нарушила правила дорожного движения, что и привело к трагическому инциденту.

#Денис Объедкин#Новости#Россия#Происшествие
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