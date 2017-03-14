В Хабаровске четыре барака остались без горячей воды

За минувшие сутки в краевом центре убрали и вывезли 1 168 кубометров снега, а на дороги высыпали 14,9 тонны песчано-соляной смеси и реагента. Для этого привлекли 106 единиц техники предприятий благоустройства. Ещё 26 машин вышло в ночную смену.