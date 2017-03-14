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Posted 14 марта 2017, 01:20

Published 14 марта 2017, 01:20

Modified 17 сентября 2022, 10:14

Updated 17 сентября 2022, 10:14

В Хабаровске четыре барака остались без горячей воды

14 марта 2017, 01:20
Причиной отключения стала авария на трассе

В дальневосточной столице сегодня утром перекрыли горячую воду жителям четырёх деревянных бараков на улице Индустриальной. Теперь обитатели домов № 2а, 2г, 2д и 2е ждут, пока коммунальщики починят повреждение на трассе. Холодную воду хабаровчанам отключать не стали.

Как сообщает Единая городская диспетчерская служба, сегодня в городе не работает 52 лифта. На маршруты общественного транспорта вышли 597 машин: 40 трамваев, 21 троллейбус и 536 автобусов.

За минувшие сутки в краевом центре убрали и вывезли 1 168 кубометров снега, а на дороги высыпали 14,9 тонны песчано-соляной смеси и реагента. Для этого привлекли 106 единиц техники предприятий благоустройства. Ещё 26 машин вышло в ночную смену.

В Хабаровске произошло 47 дорожно-транспортных происшествий. В МЧС зафиксировали семь возгораний. Скорую помощь вызвали 817 горожан.

#Денис Объедкин#Новости#Хабаровский край#Общество
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