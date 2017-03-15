Жареным мороженым предприниматели хотят удивить жителей Хабаровска

«Единственное новшество — это жареное мороженое. Торговая точка будет расположена на прудах. Новые предприниматели и новое веяние. Предприниматели, которые хотят открыть эту точку, из Хабаровска. Посмотрим, насколько будет популярен этот вид продукта. А всё остальное, как в прошлые сезоны — традиционное мороженое, квас, коктейли, сладости, выпечка и кукуруза. Квас стал менее популярен. Это связано с прошлым сезоном, когда лето было холодным, так как этот напиток более востребован в жаркие дни. Однако он остаётся на рынке, так как производители есть. Самыми популярными видами продуктов остаются овощи и фрукты. В этом году было очень много заявок на продажу этих товаров», — рассказал корреспонденту РИА «Восток−Медиа — Хабаровск» заместитель начальника отдела по организации работы рынков и мелкой розницы управления торговли, питания и бытового обслуживания администрации города Хабаровска Кирилл Соболенко.