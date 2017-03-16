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Posted 16 марта 2017, 01:45

Published 16 марта 2017, 01:45

Modified 15 декабря 2023, 06:41

Updated 15 декабря 2023, 06:41

В Хабаровске "Платинум Арену" захватили вооружённые "террористы"

16 марта 2017, 01:45
Силовикам и правоохранителям удалось освободить территорию от условного врага

В дальневосточной столице спортивно-зрелищный комплекс «Платинум Арена» с боем отстояли на антитеррористических учениях. Вооружённые «враги» захватили территорию, а правоохранители, спасатели, силовики и военные обезвредили «преступников». На тренировку также прибыли городские и краевые чиновники.

«К проведению антитеррористических учений на объектах с массовым пребыванием людей у нас всегда особое внимание. Обычно они проводятся по максимально сложному сценарию, чтобы исключить формальный подход, усовершенствовать взаимодействие и обучить как можно больше специалистов. Проведение данных учений не только позволит повысить уровень подготовки сотрудников силовых ведомств, но и поможет обеспечить безопасность людей при дальнейшей эксплуатации «Платинум Арены», — рассказал руководитель аппарата оперативного штаба в Хабаровском крае Сергей Курдуков.

По легенде учения, здание захватили в разгар тренировочной хоккейной игры. Перед участниками поставили задачи: совместными усилиями минимизировать последствия условного теракта, обезвредить преступников и спасти людей. После того, как поступил сигнал тревоги, в городе привели в готовность все силы и средства оперативного штаба. Весь день силовики обеспечивали безопасность населения, экстренно помогали «пострадавшим», провели занятия по эвакуации в школе № 33, которая находится рядом с «Платинум Ареной». Со всеми поставленными задачами участники справились. По данным пресс-службы управления ФСБ России по краю, всего к тренировке подключили больше 900 человек и около 100 единиц техники.

Как писало РИА «Восток-Медиа — Хабаровск», учение существенно затруднило движение автомобилей по переулку Студенческому, Уссурийскому бульвару и улице Дикопольцева в краевой столице. В тренировке приняли участие специалисты краевых управлений ФСБ, МВД, МЧС, ФСИН, Пограничного управления ФСБ России по Хабаровскому краю и ЕАО, управления на транспорте МВД России по ДФО, войск Восточного округа и Национальной гвардии, а также представители правительства края и администрации города.

#Денис Объедкин#Новости#Хабаровский край#Общество
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