В Хабаровске "Платинум Арену" захватили вооружённые "террористы"

По легенде учения, здание захватили в разгар тренировочной хоккейной игры. Перед участниками поставили задачи: совместными усилиями минимизировать последствия условного теракта, обезвредить преступников и спасти людей. После того, как поступил сигнал тревоги, в городе привели в готовность все силы и средства оперативного штаба. Весь день силовики обеспечивали безопасность населения, экстренно помогали «пострадавшим», провели занятия по эвакуации в школе № 33, которая находится рядом с «Платинум Ареной». Со всеми поставленными задачами участники справились. По данным пресс-службы управления ФСБ России по краю, всего к тренировке подключили больше 900 человек и около 100 единиц техники.