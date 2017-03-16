Владимир Миклушевский раскрыл картельный сговор в Приморье

Кроме того, на совещании зашла речь о ситуации с неоформленными в собственность дачными и садовыми участками граждан, которые попадают под предоставление дальневосточного гектара. Ранее РИА «Восток-Медиа» писало, что краевая администрация через свой официальный сайт порекомендовала дачникам как можно скорее поставить свои огороды на кадастровый учёт, пригласив для этого кадастровых инженеров. Их услуги стоят денег – и немалых. Как отметил заместитель руководителя секретариата полпреда президента РФ в ДФО Олег Скуфинский, к нему даже поступили сигналы об увеличении стоимости кадастровых работ. По его словам, сегодня кадастровые работы могут обойтись приморцам в 15 тысяч рублей.