Харзе Иванычу в Приморском сафари-парке ампутировали лапу

Как рассказали в сафари-парке, очевидцы обнаружили харзу на Ивановской трассе, поэтому попавшее в беду животное получил кличку Иваныч. По зубам и окраске специалисты определили, что харза совсем молодая – на вид ей около 2 лет. Зверь попал передней правой лапой в капкан, поэтому ему пришлось ампутировать кисть по сустав. Прооперировали и ухаживали за пострадавшим животным ветеринарные врачи Алексей Аносов и Василина Татаурова.