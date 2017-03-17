Ремонт дорог в Хабаровске профинансируют "через ТОСЭРы"

«Объекты дорожного строительства получают серьёзную поддержку благодаря появлению территорий опережающего социально-экономического развития. Бюджет города и края будут финансировать их таким образом. Это улица Суворова, участок её соединения с площадкой «Ракитное», а также улицы Автономная, Новая и Сидоренко. Их будут финансировать через ТОСЭРы. Спасибо принятым решениям, которые поддержал президент России, — помочь столицам субъектов Дальнего Востока финансово, выделить деньги на капитальный ремонт дорожной сети. Мы получим поддержку на продолжение реконструкции дорог города. Это, в частности, улица Краснореченская, но и ещё ряд других улиц, которые должны получить нормальное развитие. Чуть-чуть мы их расширим, поставим бордюры, если необходимо — поставим освещение и озеленение», — озвучил градоначальник.