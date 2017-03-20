"Газпром": называть нас источником зловония в Хабаровске — это абсурд

АО «Газпром газораспределение Дальний Восток» считает недостоверной информацию о том, что источник зловония в Хабаровске, на который жалуются горожане, находится в зоне их ответственности. Как писало ранее РИА «Восток-Медиа», сообщение об этом появилось на официальном сайте администрации дальневосточной столицы. Пресс-служба мэрии, в свою очередь, ссылалась на результаты многочисленных проверок и Хабаровскую межрайонную природоохранную прокуратуру — надзорное ведомство настроено привлечь предприятие к административной ответственности. «Газпром» назвал заявление не соответствующим действительности.