Более 50 приморских городов и сёл хотят создать комфортную среду

Как отметила Елена Пархоменко, муниципалитеты и сами должны вложить деньги в реализацию этой программы – но в общем объёме их доля составит всего 4%, остальные средства будут направлены из федерального и краевого бюджетов. Местные программы должны быть поданы в департамент к 1 апреля, но утверждены они будут только после общественных обсуждений.