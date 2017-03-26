Во Владивостоке проходит киберспортивный фестиваль Sunrise Challenge

В субботу на главной сцене «Феско Холла» прошли соревнования профессионалов в двух дисциплинах – Warface и Counter-Strike: Global Offensive. «Это – шутеры, которые делятся на команды из 5 человек, стреляют друг в друга и так далее. Ребята отбирались из многих команд по всему Дальнему Востоку, встречались с другими онлайн, и две самые сильные команды в каждой дисциплине пришли сюда. Например, в одной из команд – люди из трёх регионов: Приморья, Амурской области и Хабаровского края. Больше всего участников, конечно, из Владивостока. Их игру здесь транслируют на большой экран, комментируют аналитики. Соответственно, кто победил – тот чемпион Дальнего Востока в своей дисциплине», - рассказал пресс-секретарь фестиваля Константин Васильев.