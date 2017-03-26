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Posted 26 марта 2017, 01:23

Published 26 марта 2017, 01:23

Modified 15 декабря 2023, 06:45

Updated 15 декабря 2023, 06:45

Во Владивостоке проходит киберспортивный фестиваль Sunrise Challenge

26 марта 2017, 01:23
Сюжет
Фестивальное Приморье
Битвы геймеров чередуются с косплей-шоу и выступлениями популярных групп

Владивосток на выходных стал площадкой четвёртого дальневосточного киберспортивного фестиваля Sunrise Challenge. В концертном зале «Феско Холл» собрались люди, для которых Warface и Dota 2 – если не смысл жизни, то её существенная часть. Пока профессионалы разыгрывают призовой фонд, зрители болеют за них или сами участвуют в мини-турнирах. Культурную часть, как сообщает корреспондент РИА «Восток-Медиа», составляют косплей-шоу и выступления известных местных групп.

В субботу на главной сцене «Феско Холла» прошли соревнования профессионалов в двух дисциплинах – Warface и Counter-Strike: Global Offensive. «Это – шутеры, которые делятся на команды из 5 человек, стреляют друг в друга и так далее. Ребята отбирались из многих команд по всему Дальнему Востоку, встречались с другими онлайн, и две самые сильные команды в каждой дисциплине пришли сюда. Например, в одной из команд – люди из трёх регионов: Приморья, Амурской области и Хабаровского края. Больше всего участников, конечно, из Владивостока. Их игру здесь транслируют на большой экран, комментируют аналитики. Соответственно, кто победил – тот чемпион Дальнего Востока в своей дисциплине», - рассказал пресс-секретарь фестиваля Константин Васильев.

Зрители, купившие билеты на Sunrise Challenge, участвуют в мини-турнирах на втором этаже концертного зала, настольных играх и в конкурсе на лучшую подпись к интернет-мему.

В первый день программу разнообразило выступление рок-группы Maybe Tomorrow, а сегодня в 14:30 на сцену выйдет Starcardigan. «Рыцари сихотэ-алинского электро» обещают зрителям 40-минутный сет и премьеру новой песни Aglaya. Затем Sunrise Challenge продолжат гранд-финал турнира по Hearthstone, шоу-матч по самой популярной в мире мобо-игре DOTA2, розыгрыш геймерского кресла и в 17:00 – снова косплей-шоу.

«Это всё – так называемая культура гиков. Ребята увлекаются компьютерными и настольными играми, комиксами, косплеем, необычной молодёжной музыкой», - пояснил пресс-секретарь фестиваля.

Второй день откроется сегодня в 11:15, и уже через 15 минут состоится гранд-финал по League of Legends. Финальную точку в воскресенье поставит гранд-финал турнира по DOTA2.

#Денис Объедкин#Новости#Общество#Фестивальное Приморье
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