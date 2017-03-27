Главный тренер "СКА-Хабаровска": победа над "Тюменью" — долгожданная

«Самое главное, что нам удалось добиться результата, а взаимопонимание в дальнейшем будет только улучшаться. Мы понимали, что нас ждёт достаточно сложный матч. Очень важно было не дать сопернику развернуться, так как «Тюмень» — играющая команда, которая знает, как действовать, и имеет в составе достаточно опытных сыгранных футболистов. Задача была не дать им сыграть и навязать свои действия. В целом, это у нас получилось, и я поздравляю всех со столь нужной победой. Долгожданная и очень нужная победа», — рассказал Андрей Гордеев.