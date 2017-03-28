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Posted 28 марта 2017, 11:19

Published 28 марта 2017, 11:19

Modified 17 сентября 2022, 10:14

Updated 17 сентября 2022, 10:14

Дмитрий Медведев провел рабочую встречу с президентом Ирана

28 марта 2017, 11:19
Роухани назвал политику, экономику и культуру теми сферами, в которых происходит сотрудничество двух государств

Глава правительства РФ Дмитрий Медведев встретился с президентом Ирана Хасаном Роухани и отметил, что российско-иранские отношения можно назвать добросердечными и продвинутыми. Об этом пишет utro.ru.

Медведев добавил, что визит президента Ирана свидетельствует о том, что отношения между странами могут стать еще более глубокими и теплыми.

Роухани назвал политику, экономику и культуру теми сферами, в которых происходит сотрудничество двух государств. Президент Ирана заявил, что взаимодействие Москвы и Тегерана будет способствовать укреплению мира и стабильности.

#Денис Объедкин#Новости#Общество#Россия
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