В Приморье продолжают выплачивать "губернаторскую" тысячу

По информации департамента труда и социального развития Приморского края, в апреле краевой бюджет выделил на доплату пенсионерам 117 миллионов рублей. При этом более 75 миллионов рублей направлено в почтовые, остальные – в банковские организации. Это подтверждает, что по-прежнему большинство пенсионеров в сёлах предпочитают получать выплату на почте или на дому из рук почтальона, вместе с пенсией.